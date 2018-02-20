Прямой эфир

С 21 февраля на площадке филфака БГУ начнутся мероприятия, посвященные неделе белорусского языка

20 февраля 2018 20:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день родного языка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Литературно-музыкальные композиции, творческие встречи с писателями, познавательные игры и лингвистические дискуссии помогут студентам ощутить мелодичность матчынай мовы.  

С 21 февраля на площадке филфака БГУ начнутся мероприятия, посвященные неделе белорусского языка-1

  

Зинаида Бадевич, заведующий кафедрой современного белорусского языка филологического факультета БГУ:  
Гэта найперш дзень, прымеркаваны для таго, каб абудзіць генетычную памяць людзей – хто мы ёсць, адкуль мы, дзе наш род. Захаваць сваю самаідэнтычнасць у сучасных умовах. Хочацца папрасіць усіх не быць абыякавымі да роднай мовы і павіншаваць з надыходзячым вялікім святам.  

# Культура # Дзень роднай мовы # Фотофакт # Зинаида Бадевич

Другие новости рубрики

Все новости
Ледовые скульптуры в Ботаническом саду: фотофакт
20 февраля 2018 19:43

Ледовые скульптуры в Ботаническом саду: фотофакт

«Богу нравится, когда человек шутит. Он сам – шутник великий». Святослав Ещенко о религии, Задорнове и секрете ведущего корпоративов
20 февраля 2018 19:37

«Богу нравится, когда человек шутит. Он сам – шутник великий». Святослав Ещенко о религии, Задорнове и секрете ведущего корпоративов

«Прадстаўлена ўся гісторыя нашай арміі». В Минске проходит выставка живописи и графики, приуроченная к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси
20 февраля 2018 09:46

«Прадстаўлена ўся гісторыя нашай арміі». В Минске проходит выставка живописи и графики, приуроченная к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси