С 21 февраля на площадке филфака БГУ начнутся мероприятия, посвященные неделе белорусского языка

Новости Беларуси. Ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день родного языка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зинаида Бадевич, заведующий кафедрой современного белорусского языка филологического факультета БГУ:

Гэта найперш дзень, прымеркаваны для таго, каб абудзіць генетычную памяць людзей – хто мы ёсць, адкуль мы, дзе наш род. Захаваць сваю самаідэнтычнасць у сучасных умовах. Хочацца папрасіць усіх не быць абыякавымі да роднай мовы і павіншаваць з надыходзячым вялікім святам.