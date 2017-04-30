Рыцарские бои, песни, танцы и ярмарка. Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске

Лишь только часы на Ратуше пробили полдень – в зрелищной схватке в центре столицы скрестили мечи средневековые рыцари и конники. Историческую эстафету переняли шляхтичи, которые своими зажигательными танцами под ритмы времен Великого Княжества Литовского увлекали зрителей за собой.

Новости Беларуси. В одну сплошную праздничную площадку превратился 30 апреля в Минске и Верхний город. Здесь впервые проходит фестиваль белорусской культуры «Вытоки».

Взгляды гостей позже устремились на сцену, куда под фирменные звуки цимбал вышли солисты легендарного ансамбля «Хорошки». Для того, чтобы насладиться зрелищем и даже потанцевать, некоторые прерывали свои велопрогулки.

Но не только пищей духовной потчевали гостей в Верхнем городе. Здесь развернулись торговые площадки с блюдами белорусской кухни и город мастеров.