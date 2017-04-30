Рыцарские бои, песни, танцы и ярмарка. Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске
Новости Беларуси. В одну сплошную праздничную площадку превратился 30 апреля в Минске и Верхний город. Здесь впервые проходит фестиваль белорусской культуры «Вытоки».
Лишь только часы на Ратуше пробили полдень – в зрелищной схватке в центре столицы скрестили мечи средневековые рыцари и конники. Историческую эстафету переняли шляхтичи, которые своими зажигательными танцами под ритмы времен Великого Княжества Литовского увлекали зрителей за собой.
Взгляды гостей позже устремились на сцену, куда под фирменные звуки цимбал вышли солисты легендарного ансамбля «Хорошки». Для того, чтобы насладиться зрелищем и даже потанцевать, некоторые прерывали свои велопрогулки.
Но не только пищей духовной потчевали гостей в Верхнем городе. Здесь развернулись торговые площадки с блюдами белорусской кухни и город мастеров.
Фестиваль открывает уже излюбленные горожанами музыкальные выходные в Верхнем городе. Сегодняшний праздник продлится до 10 вечера, так что у вас еще есть шанс насладиться хорошей погодой и теплой атмосферой с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.