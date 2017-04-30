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Рыцарские бои, песни, танцы и ярмарка. Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске

30 апреля 2017 13:08
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Новости Беларуси. В одну сплошную праздничную площадку превратился 30 апреля в Минске и Верхний город. Здесь впервые проходит фестиваль белорусской культуры «Вытоки».

Лишь только часы на Ратуше пробили полдень – в зрелищной схватке в центре столицы скрестили мечи средневековые рыцари и конники. Историческую эстафету переняли шляхтичи, которые своими зажигательными танцами под ритмы времен Великого Княжества Литовского увлекали зрителей за собой.

Рыцарские бои, песни, танцы и ярмарка. Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске-1

Рыцарские бои, песни, танцы и ярмарка. Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске-3

Взгляды гостей позже устремились на сцену, куда под фирменные звуки цимбал вышли солисты легендарного ансамбля «Хорошки». Для того, чтобы насладиться зрелищем и даже потанцевать, некоторые прерывали свои велопрогулки.

Но не только пищей духовной потчевали гостей в Верхнем городе. Здесь развернулись торговые площадки с блюдами белорусской кухни и город мастеров.

Рыцарские бои, песни, танцы и ярмарка. Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске-6

Рыцарские бои, песни, танцы и ярмарка. Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске-8

Фестиваль открывает уже излюбленные горожанами музыкальные выходные в Верхнем городе. Сегодняшний праздник продлится до 10 вечера, так что у вас еще есть шанс насладиться хорошей погодой и теплой атмосферой с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Фестиваль # Фотофакт

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