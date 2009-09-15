В Бристоле легализованы граффити

Отныне власти Бристоля, родного города британского художника Бэнкси, собираются организовать народное онлайн-голосование по поводу того, удалять или сохранять уличные граффити.

Городской совет Бристоля принял такое решение после того, как в городе состоялась крайне успешная выставка работ Бэнкси, которую посетили около 300 тысяч человек. Такой наплыв туристов принес в городской бюджет около 10 млн фунтов стерлингов (17 млн долларов).

Члены совета готовятся официально подтвердить свое решение уже в ближайшие недели. Причем жители Бристоля надеются что их политика будет принята и в других городах Великобритании, где все граффити до сих пор подлежат уничтожению, если только художник не получил предварительного разрешения на рисунок.

Согласно новой политике, все неприглядные граффити будут по прежнему уничтожаться. Однако те рисунки, которые получат право считаться произведениями искусства. будут вынесены на суд общественности. Если граффити, по всеобщему мнению, «сможет внести позитивный вклад в жизнь района» и не вызовет нареканий у владельца расписанной собственности, роспись будет сохранена.

Некоторые уличные произведения будут размещены на официальном сайте Совета с тем, чтобы все горожане могли высказать свое собственное мнение, сообщает Newsru.com.