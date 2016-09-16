Рушники, картин, вышитые иконы и песни: фестиваль молдавской культуры пройдет в Минске 17 сентября

Новости Беларуси. Молдавские рушники, выставки картин известных художников, вышитые иконы Марии Василевской и, конечно, песни – все это ожидает минчан и гостей столицы уже в эту субботу. На территории Верхнего года состоится фестиваль молдавской культуры.

Такой праздник молдоване в Беларуси устраивают впервые. Кроме того, пройдут мастер-классы по танцам и изготовлению сувениров. Горожанам предоставят прекрасную возможность познакомиться с национальным молдавским праздником «Мортишор» и попробовать блюда национальной кухни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антонина Валько, председатель Совета общины Республиканской общественной организации «Община молдаван»:

17 сентября в центре Минска, возле Ратуши, состоится праздник молдавской культуры. Мы покажем минчанам, как празднуется в Молдове уже многовековой праздник «Мортишор», так как он больше 800 лет празднуется. Я думаю, будет интересно, весело и здорово, целый день будет звучать молдавская музыка. А она зажигает.