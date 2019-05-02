Ромб и круг отгоняют нечистую силу. Что означают вырезанные фигуры на домах?

Дом для наших предков был, как древо жизни. На земном ярусе, в пышной кроне, располагались окна, на небесном, веточками вверх, тянулся чердак. Издавна при помощи резьбы люди рассказывали о вечных ценностях и оберегали свой очаг от зла. Символика была закодирована, как в иероглифах. Многие сакральные знаки переходили на фронтоны из ткачества и керамики. Например, ромб и круг олицетворяли солнце и отгоняли нечистую силу.

Светлана Беляева, младший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

На рушниках мы встречаем ромб с точкой или с четырьмя точками внутри, означал возделанную землю – символ плодородия. Ярким, декоративным элементом были вильчики, причем коньки парные, вырезались в виде головок ужей, птиц, коней, служили своеобразными обережными знаками.

Ужа раньше держали возле печи и поили молоком, он был, как домовой. На Полесье частенько вырезали змей и украшали защитниц коронами. Ужа любили изображать на окошках напротив печи, чтобы уберечь семью от пожаров. В каждом уголке Беларуси – свои герои.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Больше всего удивили наличники с парными изображениями рыб и вместо глаза – солярный знак. Это деревня Карма, Кукличи Чечерского района. Так кодировалось представление о благополучии. Это было на реке Сож, которая давала много рыбы, это было на Березине.

Активно украшать дома белорусы начали в XIX веке, когда бревенчатые фронтоны сменили дощатые, и появилось больше возможностей для творчества. Северный переулок в Минске – яркий тому пример. Его начали строить для семей железнодорожников. Растительные мотивы венчают многие дома. Светлана Беляева:

Вот эта петля – это своеобразная голова. Это не просто побеги, а рога. Вспомним головной убор, который назывался турероги. Был распространен на Туровщине. Такие головные уборы носили только женщины молодые, плодовитые.

По этому же поводу окна были усыпаны водяными лилиями. Счастье в дом приносили и на клювах. Парочки голубей и жаворонков смотрели друг на друга в знак вечной любви и благополучия. Александр Локотко:

Наиболее образная и богатая, с точки зрения техники, резьба пришла с Востока. Широко известна поволжская резьба, мы можем видеть дома с ней в Орше, в Климовичах, в Могилеве. Эта традиция она присутствует. Чем западнее, тем заметнее она становится более сдержанной.

А ведь вся эта красота сделана из топора и воротка. Тепло человеческих рук дошло до нас сквозь столетия. Наши предки оставили свои послания о главном, поэтому так важно сохранить «резные письма» для следующих поколений.