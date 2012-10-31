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Роман «Война и мир», объемом более 2,5 тысяч страниц, переведен на язык жителей Афганистана

31 октября 2012 07:01
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Новости Афганистана. Роман Льва Толстого «Война и мир» впервые переведен на один из государственных языков Афганистан  — пушту. Нетленное произведение русского писателя, объемом более 2,5 тысяч страниц, на родной язык перевел афганский литератор Латиф Бохаванд. Первое издание романа вышло в свет тиражом в тысячу экземпляров.

По словам переводчика, работа заняла у него несколько лет. А помогало ему огромное желание дать возможность соотечественникам прочитать великую эпопею, которая входит в число шедевров мировой литературы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Литература

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