Роман «Война и мир», объемом более 2,5 тысяч страниц, переведен на язык жителей Афганистана

Новости Афганистана. Роман Льва Толстого «Война и мир» впервые переведен на один из государственных языков Афганистан — пушту. Нетленное произведение русского писателя, объемом более 2,5 тысяч страниц, на родной язык перевел афганский литератор Латиф Бохаванд. Первое издание романа вышло в свет тиражом в тысячу экземпляров.

По словам переводчика, работа заняла у него несколько лет. А помогало ему огромное желание дать возможность соотечественникам прочитать великую эпопею, которая входит в число шедевров мировой литературы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.