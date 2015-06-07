Татьяна Волохонович завоевала Гран-при конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Молодечно-2015»

Новости Беларуси. Главная интрига фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно разрешилась. Победу в конкурсе молодых исполнителей одержала Татьяна Волохонович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Волохонович, обладательница Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни «Молодечно-2015»:

Такой эмоции, как сегодня, наверное, никогда не было. И то, что я сейчас в руках держу приз имени Владимира Мулявина, для меня очень ценно. Потому что, когда я заканчивала колледж, моя дипломная работа была именно о «Песнярах» и о Владимире Мулявине. Надо стремиться, верить и тогда – просто счастье!

Гран-при – первый серьезный триумф в жизни начинающей певицы. До этого девушка побеждала только на районных конкурсах. Кроме лидера компетентное жюри из двух десятков номинантов определило пятерку лучших.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси:

Итогом этого фестиваля является множество побед исполнителей на других фестивалях. Многие за эти годы получили специальное образование. И в сочетании специального образования с опытом, полученным за эти годы, и получаются те чудесные результаты, которые ждут от нас наши поклонники.

Звание лауреата и обладателя первой премии досталось Никите Костюкевичу из Минска. Второе место у пары конкурсантов из Брестской области. Андрей Тямчик и Елизавета Войтуль – серебро музыкального состязания. Третье место разделили Евгений Захарко, Гродненский регион, и Дмитрий Никитин, Минск.

Сегодня в летнем амфитеатре пройдет концерт известного белорусского композитора, автора золотых хитов ансамбля «Песняры» Олега Молчана.

На сцену выйдут Ядвига Поплавская, Александр Тиханович, Николай Скориков, Анатолий Кашепаров и, конечно же, легендарные «Песняры».

Ярким завершением фестиваля станет концерт с участием победителей музыкального проекта «Звездный дилижанс».

Впрочем, тем, кто не сможет попасть на этот грандиозный праздник белорусской песни и поэзии, расстраиваться не стоит.