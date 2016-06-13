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Преподаватель электротехники из Брестской области освоил вышивание с помощью компьютера

13 июня 2016 09:49
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Новости Беларуси. Необычный тандем культуры и технологий. Преподаватель электротехники с Брестчины освоил вышивание с помощью компьютера.

Белорусские орнаменты и узоры крестиком мужчина переносит машинкой на самую разную одежду. Получается модно, стильно и с национальным колоритом. За несколько лет молодой мастер по крупицам собрал коллекцию из 200-т национальных орнаментов. Большинство из них относятся к местной культуре. Вскоре свою уникальную электронную библиотеку автор планирует пополнить узорами и из других регионов Беларуси.

Антон Талашко, мастер по вышивке:
Сэнс у тым, каб захаваць гэты пласт вялiкi гiсторыi, культуры, якiя нашы продкi нам перадалi, а нам трэба гэта захаваць i неяк аднавiць.

Валентина Струнец, директор Малоритского центра народного творчества:
Тот орнамент, который имеет очень большую силу, пе6реносится на сегодняшний день, и его могут использовать сегодняшняя молодежь.

# Культура # Станислав Пекарский # Декоративное искусство # Валентина Струнец # Петр Бутрим

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