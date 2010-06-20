Группа Kissing Dynamite подхватила эстафету Iron Maiden и AC/DC

Подростковая металлическая немецкая группа Kissing Dynamite. Их хвалит международная критика и равняет их сочинения с классикой жанра.

Ганс Браун, вокалист:

Мы не жили в 80-е, смотрели только видео с концертами рок-звезд того времени. Но мы увлеклись их стилистикой. Для сегодняшней молодежи такая музыка звучит, как новая. Школа для нас находится на втором плане. Мы решили посвятить жизнь музыке.

Андэ Браун, гитарист, брат вокалиста:

Мы никогда в своей жизни не слушали детских песен. С детства я слушал Iron Maiden и AC/DC. Мы мечтали выглядеть, как они, и петь, как они. Все тексты мы сочиняем сами, обычно играем в местном клубе. Нам посчастливилось играть на фестивалях перед толпой в тысячу человек.

Три года назад они успели записать дебютный альбом и на их обратили внимание. Сегодня они выпустили второй альбом, который получил отличную критику и стал местным хитом.