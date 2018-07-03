«Праздник – это душа, и погода здесь совсем ни при чём»: как минчане и гости столицы отпраздновали День Независимости

Новости Беларуси. 3 июля Минск стал городом настоящего большого праздника. Народные гуляния по случаю Дня Независимости в столице прошли с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парках люди соревновались и в силе, и в ловкости, и в скорости, а ремесленники показывали результаты своего мастерства. Татьяна Ревизоре окунулась во все разнообразие праздника и собрала его самые яркие моменты.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Громко, ярко и, несмотря на сюрпризы погоды, наиболее масштабно День Независимости отметил Минск. Народные гуляния развернулись сразу на 20 площадках столицы. Концерты, ярмарки, турниры – десятки мероприятий объединили тысячи зрителей и участников.

На паузе аккомпанемент дождя был лишь изредка, так что погоду пришлось создавать на прямо сцене.

Праздничное настроение у всех, несмотря на дождь. Но вот эта праздничная атмосфера – она замечательная.

Музыка сегодня была слышна во всех районах столицы. Впрочем, основной зоной притяжения отдыхающих стало сердце Минска. Полюбившийся джазовыми вечерами Верхний город еще с полудня радовал меломанов. В программе – только любимые группы – NaviBand, «Палац», «Старый Ольса».

Зажигали в этот день и у Дворца спорта. Самая большая площадка гуляний развернулась с присущим ей размахом. Только ярморочных рядов – более 13 тысяч квадратных метров, огромный фуд-корт соизмерим с площадью нескольких гипермаркетов.

Ароматы так и манили, а рядом раскинулся город мастеров. Эксклюзивные сувениры из глины, соломы и ткани представили ремесленники со всей страны.

Плюс к этому – народный концерт в режиме нон-стоп. Неудивительно, что поток людей здесь не иссякал в течение всего дня.

Мы приехали из Праги на воинскую историческую акцию на «Линии Сталина», потом приехали на парад в Минск.

Отличный праздник. Мы с самого утра здесь. На параде были. Больше всего нам понравился концерт, особенно нашим юным слушателям.

Праздник – это душа, и погода здесь вещь относительная, совсем ни при чем. Прекрасное настроение – это главное для праздника.

Поздравляю очень всех-всех! Поздравляю с праздником!

Разгоняли тучи и богатыри: международный турнир по силовому экстриму собрал стронгмэнов из Беларуси, Украины и Литвы.

Хотелось пожелать белорусам в этот замечательный праздник мира, добра, ясного неба и здоровья всем.

Сильных не только духом можно было встретить и в парке Горького. Атлетов разных возрастов объединил международный турнир по гиревому спорту. Участники силового марафона в течение получаса поднимали нелегкий снаряд. Вес только одной гири – от 16 килограммов.

Праздник для души, для тела немного.

С папой же все-таки как-то ближе и роднее, и все хорошо получается. Но у нас вся жизнь спорт, просто я немножко отлучилась на пару декретных отпусков.

Немало людей было и в парке Победы. В самое, пожалуй, атмосферное место отдыха многие отправились сразу после парада. Здесь как нигде можно прочувствовать историю.

Мы из Бреста, приехали в Минск посмотреть на парад 3 июля. Идем в музей Великой Отечественной войны, детям показать технику, выставку.

Весь день праздник гремит и в спальных районах – развлечения здесь предусмотрели на любой вкус и возраст. Утро в Чижовке началось с забегов лыжероллеров

Очень большой плюс – то, что есть, где провести время с детьми. Не только фуд-зона, очень насыщенная программа для детей.

Через пару часов эстафету приняли участники уличных гонок. Площадку возле «Чижовка-Арены» впервые переоборудовали в трек. В скорости и ловкости на виражах соревновались 30 любителей и профессионалов. Шесть машин – завсегдатаи на международных гонках.

Впечатления классные, потому что это все-таки спорт-направление, интерес и увлечение. Сегодня не первый раз ездил, постоянно езжу на такие мероприятия.