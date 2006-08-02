Православные чествуют Святого Илью

Слившись с образом языческого Перуна, Илья стал небесным покровителем и защитником земледелия. Он - властелин дождей, гроз и молний. Однако, Илье приписывается и щедрость, поскольку он посылает на землю плодородие и покровительствует путешественникам.
Помощи пророка просят при засухе. Как правило, на Илью всегда идет дождь, который считается благодатным. С Ильина дня вода становится холодной и купаться в ней нельзя.
Кстати, синоптики прогнозируют, что первая декада наступившего месяца будет дождливой. Август с первых дней компенсирует недостаток дождей в июле. Ближайшей ночью по северо-западу, днём по большей части территории ожидаются дожди, грозы, а местами и ливни.
В воскресенье, 6 августа, дожди, а возможно ливни, ожидаются в большинстве районов республики. Не исключаются и грозы.