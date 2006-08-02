Православные чествуют Святого Илью

Илья-пророк пользуется у верующих особым уважением. Вместе с Николаем-угодником он самый любимый и популярный святой. Это единственный из живших на земле людей, который был взят живым на небо.

Слившись с образом языческого Перуна, Илья стал небесным покровителем и защитником земледелия. Он - властелин дождей, гроз и молний. Однако, Илье приписывается и щедрость, поскольку он посылает на землю плодородие и покровительствует путешественникам.

Помощи пророка просят при засухе. Как правило, на Илью всегда идет дождь, который считается благодатным. С Ильина дня вода становится холодной и купаться в ней нельзя.

Кстати, синоптики прогнозируют, что первая декада наступившего месяца будет дождливой. Август с первых дней компенсирует недостаток дождей в июле. Ближайшей ночью по северо-западу, днём по большей части территории ожидаются дожди, грозы, а местами и ливни.

В воскресенье, 6 августа, дожди, а возможно ливни, ожидаются в большинстве районов республики. Не исключаются и грозы.