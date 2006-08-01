Православные верующие отдают дань памяти преподобного Серафима Саровского

1 августа Патриарх Алексий II возглавил божественную литургию в Серафимо-Дивеевском женском монастыре села Дивеево Нижегородской области, где покоятся мощи преподобного. Накануне, здесь прошли торжества по случаю 300-летия Саровской пустыни.

Поклониться святым местам и принять участие в торжествах приехали тысячи паломников со всех стран. Напоминаем, что преподобный Серафим - один из самых почитаемых в России и за ее пределами православных святых.

Серафимо-Дивеевский монастырь всегда занимал особое место в истории русской святости. Именно на этом месте поселилась будущая основательница монастыря преподобная Александра. В создании Дивеевской обители активно помогал преподобный Серафим Саровский.

Судьба монастыря была нелегкой. В 1927 году он был полностью разрушен. В конце 30-х годов многие монахини были арестованы и сосланы в лагеря. Возрождение церковной жизни в Дивееве началось в 1988 году. В 1991 году было объявлено решение Священного синода о возобновлении монашеской жизни в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Сегодня действуют семь храмов и несколько скитов Серафимо-Дивеевского женского монастыря. В обители проживает более 400 сестер.