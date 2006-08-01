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2 августа тысячи верующих вознесут молитвы святому пророку Илье

01 августа 2006 13:40
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Считается, что этот святой защищает и исцеляет от сглаза, порчи и болезней. Пророка молили о ниспослании и прекращении дождей. К нему обращались и с просьбами уберечь от ружейных ран, умножить урожай хлеба и лекарственных растений. Пророк Илья также считается защитником от молний и пожаров.Согласно народной традиции, в этот день запрещалось работать. Как правило, в день Ильи всегда идет дождь. А еще этот день считается благодатным. Также после 2 августа запрещалось купаться в озерах и реках.
# Культура

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