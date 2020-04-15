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«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити

15 апреля 2020 07:57
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Новости Беларуси. В Гомеле приступили к созданию грандиозного граффити с изображением Героя Советского Союза Емельяна Барыкина. Его имя носит самая протяженная улица города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити-1


Барыкин без преувеличения человек-легенда, настоящий народный герой. В 1941-м он руководил эвакуацией города, после освобождения восстанавливал Гомель из руин, а всю войну громил немецкие тылы, руководя партизанами. Он прошел вместе с гомельчанами огонь и воду.  

«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити-4

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля

«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити-7

Борода партизанского командира давно стала притчей: ее Емельян Барыкин поклялся не сбривать, пока не освободит Родину от врага. И сдержал обещание. За основу граффити взят именно этот запоминающийся образ народного мстителя. 

Максим Козлов, художник-дизайнер:  
Работа, можно считать, что сложная, потому что фасад немаленький. Перенести портрет на стену – задача серьезная. Плюс сделать, чтобы человек был похож.  

«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити-10

Елена Забродская, жительница Гомеля:  
Это и красиво, и здание привлекает внимание. В то же время мы узнаем о людях, которых изображают. На днях мы шли с дочкой, она заинтересовалась, и оказывается, она практически ничего не знала про Барыкина. Но как ни странно, я в соцсетях вычитала информацию, которая была полная, рассказала ей, ей было очень интересно. Она сказала, что никто из друзей вообще об этом не знает.  

«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити-13



Напомним, в год юбилея Великой Победы с идеей создания граффити выступил корреспондент СТВ Александр Добриян.

Проект был озвучен на приеме у председателя облисполкома Геннадия Соловья чуть больше месяца назад. Финансовую поддержку проекту оказал крупный бизнес Гомеля.  

# Великая Отечественная война # Культура # Александр Добриян # Емельян Барыкин # Елена Забродская # Максим Козлов # Геннадий Соловей # Фотофакт

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