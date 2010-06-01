После тяжелой продолжительной болезни умер выдающийся поэт Андрей Вознесенский

Экспозиция демонстрирует 60 лучших работ фотохудожников из Беларуси, СНГ и Европы, присланных на конкурс «Подарим детям праздник!».
Коллектив под названием «Вьетнамский оркестр Святой Елены» сформировался в городе Сиэтле в 2008 году.
Многие годы Брюса Ли считали символом западного влияния на местное революционное общество в Китае. Наследие Брюса Ли решили воскресить в честь 75-летия со дня его рождения.
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