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После тяжелой продолжительной болезни умер выдающийся поэт Андрей Вознесенский

01 июня 2010 11:30
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До этого он перенес два инсульта. А не так давно Андрей Вознесенский вернулся из Германии, где мюнхенские врачи сделали ему операцию на сосудах.Поэту было 77 лет.
# Культура # Некролог

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