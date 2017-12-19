Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 18.12.17

«Звезда эпохи» – музыкальное шоу перевоплощений. 8 талантливых артистов отправятся в прошлое, чтобы вместе с вами вспомнить лучшие песни ХХ века.
«Звезда эпохи» – музыкальное шоу перевоплощений. 8 талантливых артистов отправятся в прошлое, чтобы вместе с вами вспомнить лучшие песни ХХ века.
Алекс Дэвид и танцевальный проект Fusion, «Песня старого извозчика»
Анастасия Москвина, «Белой акации гроздья душистые»
Влад Сытник, «Отчий дом»
Саша Немо, «Все, что было»
Нина Богданова и танцевальный проект Fusion, «Наш сосед»
Алексей Кулешов, «Мадам, уже падают листья»
Лариса Грибалева, «Нежность»
Дядя Ваня, «Мечта сбывается»
Насколько правдиво артисты смогли передать атмосферу прошлого и перевоплотиться в образы звезд эпохи, будет решать жюри – строгое, но справедливое.
– дизайнер Иван Айплатов
– первый заместитель председателя Либеральной демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич
– олимпийский чемпион Алексей Гришин
– дизайнер одежды Наталья Подкина
В каждом выпуске артисты поют в сопровождении блистательных музыкантов Premiere Orchestra.
Ведущие Антон Мартыненко и Ирина Ромбальская.