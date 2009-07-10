Звезды «Славянского базара» (ВИДЕО)

В Витебск приехали Лара Фабиан, Сара Коннор и Александр Рыбак. Также гостей открытия фестиваля ждет встреча с Филиппом Киркоровым, Софией Ротару, Сосо Павлиашвили и многими другими.

Накануне вечером в летнем амфитеатре собрал аншлаг Валерий Леонтьев. В этом году он стал обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Теперь звезда Леонтьева есть и на Аллее славы «Славянского базара».

— Уж очень приятно, когда тебя закатывают в асфальт! — сказал он.

Пока амфитеатр отдыхает от сольного концерта Леонтьева, а организаторы готовятся к открытию, в областной филармонии прошла жеребьевка участников конкурса молодых исполнителей.

Представитель Беларуси – Андрей Колосов — в своих вокальных силах уверен на все сто. Впрочем, уверен он и в том, что 10-й номер обязательно принесет ему удачу. А с соперниками конкурсант не просто подружился, а породнился.

— Я уже называю своим братом бразильца — он кучерявый, темнокожий, а так мы похожи как две капли воды, — рассказывает он.

— Я счастлив, что буду петь в этой прекрасной стране. Я надеюсь, что вам понравится мой голос и моя песня. Спасибо, что позволили мне стать первым представителем Бразилии, который споет в Беларуси, — в свою очередь говорит Роджер Рикко, участник международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск -2009».

Скрыть волнение перед выступлением крайне сложно. Павел Парфений (Молдова) предпочел холл репетиционному залу. У стен есть уши – в этом конкурсант убедит любого.

— Есть разные виды распевок. Допустим, в большой аудитории ты слышишь эхо, а если хочешь именно сухость звука – заходишь в угол и сразу слышишь первую отдачу, — делится секретами он.

В этом году жюри конкурса молодых исполнителей возглавит Лайма Вайкуле. Популярная артистка уже избрала тактику выставления оценок: «Самое главное – внешность, вокальные данные, харизма, человек должен быть со стержнем. Если все это совпадает, вот тогда он есть».

«Славянский базар — 2009» уже стал суперзвездным. В Витебск фестивальный приехали Лара Фабиан, Сара Коннор и Александр Рыбак. Так же гостей открытия фестиваля ждет встреча с Филиппом Киркоровым, Софией Ротару, Сосо Павлиашвили и многими другими.