«Поехали в Гурзуф. Все люди нормальные – на пляж, мы – в горы на этюды»: знакомим с династией художников Масленниковых

Когда участник Великой Отечественной войны Павел Масленников сошёл с поезда на минском вокзале, он увидел вдали только Оперный театр.

Художник стал свидетелем строительства новой столицы. Как гласит семейная легенда, к новому месту работы будущий народный художник Беларуси направился пешком. Здесь, в Оперном, он почти 15 лет создавал волшебные миры театральных подмостков. Но самой большой его любовью всегда была природа.

Владимир Масленников, художник:

До самых последних своих дней – 81 год ему был – если я, допустим, не могу на машине с ним поехать, он – этюдник на плечи, на автобус – и в Дрозды, или в Лошицу. И этюды писал постоянно.

Его сын Владимир помнит, как в центре Минска росли полынь и кукуруза. Владимир Масленников:

Я учился в школе №64 на Куйбышева, тоже вокруг были… Я ходил через двор в школу – деревня, большая деревня.

И как возле Оперного, а также в его стенах, прошло его счастливое детство. Когда отец брал маленького Владимира на пленэры, он, скорее всего, уже предполагал, что ведет сына тернистым путём художника.

Владимир Масленников:

Мы с ним поехали в Гурзуф, на море. Все люди нормальные – на пляж, мы с ним – в горы на этюды. В жару, в горы я иду, хочу-не хочу, но иду и с ним пишу. И, может быть, сначала, в детстве, на первых этапах где-то и заставлял меня, но потом это настолько привилось уже, что я тоже, куда бы я не ехал, у меня всегда в машине – этюдник.

Так главный герой полотен Масленникова – Минск – стал позировать вскоре и его сыну Владимиру.

Владимир Масленников:

В Минске, всё-таки, самые близкие сердцу места – это центр города. Старые постройки: оставшееся кое-что ещё довоенное и сразу послевоенное. Проспект, конечно, в центре. Карла Маркса, район Оперного театра – он ещё близок, потому что там детство прошло.

И вот эти старые дома с лепниной, «сталинские» называются – мне очень нравятся, они интересны, образны. Тогда Павел Масленников ещё не знал, что в его честь назовут музей в Могилёве, откуда он родом, а также столичную гимназию, а к его столетию выпустят именную монету. Тогда он просто каждый день делал то, к чему тянули сердце и душа. Когда же он стал первым ректором Белорусского театрально-художественного института, у него появилась возможность передавать опыт не только своим детям, но и всем талантливым художникам нового времени.

Владимир Масленников:

Я помню, когда я уже закончил институт, и выставлялся на выставках, он мог прийти с выставки и сказать: «Ты знаешь, мои хлопцы сказали…» А «мои хлопцы» – это его возраста художники. «Твой сын выделяется на выставке». Это – такая завуалированная похвала. Как бы, не он сказал, а «его хлопцы» сказали.

Владимир помнит отца суровым. Но справедливым. По его стопам он пошёл без тени сомнения. Когда уже его сын, названный в честь знаменитого деда, взял в руки кисти, стало понятно, что традиция Масленниковых в искусстве не прервется.

Любимые места деда и отца Павел Масленников-младший пишет не без гордости, да и ответственность за преемственность поколений даёт о себе знать.

Павел Масленников, художник:

Когда ты с детства в этом, и ты всё время знаешь, что к тебе – особое внимание коллег, твоих родителей, тех старых художников, старых мастеров, которые знали ещё твоего деда, которые либо с ним работали, либо он их учил. И, конечно, ты сразу это слышишь, ты знаешь, тебе говорят: «Я был знаком с дедом, очень приятно и с тобой познакомиться». Конечно, ты понимаешь, что надо стараться.

Наш город – один из самых зелёных городов мира. И столичное небо на их полотнах кружит голову своим особым характером.

Любимые места у художников разные, но их объединяет то, что они сохранили тот самый родной облик со времён детских воспоминаний. Правнучка родоначальника семейных традиций Масленниковых пошла вслед за прадедом, дедом и отцом.