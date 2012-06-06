Почему лучшая травести советского кино Надежда Румянцева на пике популярности оставила карьеру на 12 лет

Лучшая травести советского кино, «русская Джульетта Мазина», «Чаплин в юбке». Как только ее не называли. У нее совсем немного главных ролей, но фильмы с ее участием мы и сегодня смотрим с огромным удовольствием. Она умела совершать поступки, и к удивлению многих, в самый расцвет своей актерской карьеры, ни секунды не думая, вдруг покинула кинематограф. Почему? Оказывается, дипломатическая карьера мужа была для нее гораздо важнее, чем собственный успех.

До конца своих дней она оставалась удивительно моложавой, веселой и очень жизнерадостной. Это ее слова: «Надо жить так, чтобы каждый день жизни становился праздником».

У нее были лучистые озорные глаза и замечательная улыбка. Она никогда не комплексовала по поводу того, что маленького роста. И, думаю, что несколько преувеличивала, когда говорила, что у нее рост 151 см. Но какое это имело значение? Она была очаровательной, и мужчины все в нее влюблялись. А еще она была очень деятельной, энергичной и очень умной.

Крепкий орешек советского кино – актриса Надежда Румянцева. Сегодня о ней мой рассказ.

Она родилась в 1930 году в очень простой семье. Ее мама была домохозяйка, очень любила петь и танцевать, смотреть кино. Отец работал проводником в поездах дальнего следования, ездил до Владивостока, дома его почти никогда не было. В школе Надю дразнили артисткой, потому что это был какой-то сгусток энергии, она постоянно что-то придумывала, озорничала, а иногда просто хулиганила.

Но училась замечательно – окончила школу с золотой медалью. И когда встал вопрос «куда идти учиться», она решила выбрать тот вуз, где не было ненавистных ей еще со школы физики, химии и математики. И остановилась на театральном, хотя быть артисткой никогда не собиралась. Имея такой маленький рост, она понимала, что ее не примут, наверное, ни в школу-студию МХАТ, ни в Щукинское училище (туда предпочитали брать длинноногих красавиц), и пошла сдавать экзамены в студию Центрального детского театра. Ее взяли сразу. На вступительных экзаменах она так уморительно читала монолог Фамусова, что кто-то из членов комиссии, вытирая слезы смеха, сказал: «Да это же готовый эстрадный номер!»

С первого же курса она стала играть на сцене театра, играла зверюшек и пионеров. Первую девочку ей дали сыграть в 20 лет, играла она 10-летнюю. Появились роли в кино, правда в основном тоже были мальчишки и девчонки, и иногда ее партнерам по фильмам было по 8-10 лет. Они принимали ее за свою: дергали за косицы, били портфелем по голове, а она старалась соответствовать их возрасту.

Но закончит она все-таки ВГИК и с красным дипломом. У нее будут замечательные педагоги: Бибиков и Пыжова. И, наверное, благодаря им все ее роли отличаются не только непосредственностью, искренностью, но и филигранным мастерством. Своим присутствием она украшала даже очень слабые фильмы.

Диплом ей вручал сам Иван Пырьев и сказал при этом: «Для таких артисток, как Надя Румянцева, нужно специально писать сценарии». И сценарий будет написан, правда, через пять лет. Сценарий фильма «Неподдающиеся».

Этот фильм – очень трогательная история о том, как лучшая производственница, малявка, девушка, которую зовут Надя Берестова, перевоспитывает двух шалапаев и туниядцев.

Фильм задумывался как серьезный. Слава Богу, что талантливому режиссеру Юрию Чулюкину хватило ума и юмора чтобы сделать этот фильм комедийным. И получились действительно очень смешно, как бойкая и энергичная героиня с детской улыбкой и огромными наивными глазами из отчаянных озорников делает очень приличных работящих парней, даже рационализаторов. Помогает ей простая женская хитрость: она притворяется влюбленной, причем сразу в обоих парней. Ах, какие пламенные многозначительные взгляды бросает она на ребят. Кто может устоять? И они даже забывают о том, что когда-то сажали ее на шкаф.

Всегда очень ответственная к работе Надежда Румянцева даже пошла учиться работе с токарным станком в ремесленное училище. И выгодно отличалась от своего партнера, артиста Юрия Белого, который не знал, как подойти к этому станку и попросил дать ему несколько уроков. Надежда согласилась, но не безвозмездно. За это целый месяц Юрий Белов кормил ее мороженым.

Фильм «Неподдающиеся» имел очень большой зрительский успех, а на кинофестивале в Минске даже получил награду.

Потом был фильм «Девчата». Наверное, не только я могу смотреть этот фильм с любого места и огромное количество раз. И очень радуюсь, что героиню фильма, юную повариху Тосю Кислицину, у которой всегда была пятерка по щам, сыграла Надежда Румянцева, а не актриса, как мне кажется, очень среднего таланта, Наталья Кустинская, которая в те времена была женой постановщика фильма.

В фильме «Девчата» (это бесспорно одна из лучших советских кинокомедий) совпало очень многое. Великолепный сценарий с прекрасными диалогами, который написал писатель Борис Бедный. Многие реплики из этого фильма вошли в жизнь: «ты что, трактор, чтобы тебя испытывать» или «а головной убор так не носят».

Замечательная режиссура Юрия Челюкина, великолепный актерский состав: партнерами Надежды Румянцевой в этом фильме были Михаил Пуговкин, Люсьена Овчинникова, Светлана Дружинина и многие другие актеры. В этом фильме была потрясающая, красивая музыка композитора Александры Пахмутовой, во всяком случае, песня «Старый клен» впервые прозвучала в этом фильме.

Говорят, образ Тоси Кислициной актриса от начала до конца придумала сама. Эти нелепые косички «мышиные хвостики», где-то нашла легкое детское пальтишко, а меховую шапку с торчащими ушами просто одолжила у своего племянника. «Пичуга», «пигалица» – так сказал про Тосю Кислицину художественный руководитель фильма, знаменитый кинорежиссер Михаил Ромм. Она играла 18-летнюю девчонку, а самой актрисе в это время шел уже 31 год.

Фильм «Девчата» имел невероятный успех, он шел в Америке, кстати, там заинтересовались актрисой Надеждой Румянцевой и даже хотели пригласить ее в Голливуд, правда, сама артистка об этом ничего не знала. Фильм показывался на кинофестивале в Каннах, а в далекой Аргентине в Мар-дель-Плата, Надежда Румянцева получила приз за лучшее исполнение женской роли.

Тося Кислицина в фильме очаровательна. Ей все время хочется быть взрослой и серьезной, но это не всегда получается. Помните сцену, где она впервые приходит в клуб на танцы.

Актриса не боялась быть смешной и наивной даже в самых лирических сценах фильма. Лесоруба Илью играл тогда уже знаменитый артист Николай Рыбников. Говорят, вначале Николай очень невзлюбил эту «выскочку» Надежду Румянцеву. Оказывается, он очень хотел, чтобы героиню сыграла его жена красавица Алла Ларионова. Он был так влюблен, что никак не мог понять, что Ларионова ну никак не подходит для этой роли.

А еще для съемок его заставили похудеть почти на 20 кг. Он все время ходил очень голодный и очень сердитый. Ему никак не удавались любовные сцены и потому ему, талантливому артисту, приходилось сцены признания в любви переснимать по несколько раз. Это тоже его очень раздражало.

А потом был фильм «Королева бензоколонки», про девушку Людмилу Добрыйвечер (такая у нее фамилия), которая заправляет машины, учится кататься на роликах и мечтает стать артисткой. Вначале на эту роль пригласили очень красивую актрису из Таллинна, но выяснилось, что у нее совершенно нет чувства юмора, а фильм-то – комедия. И кому-то пришло в голову пригласить на роль Надежду Румянцеву. Сценарий слегка подкорректировали, и получился этот фильм, который, кстати, вначале очень критиковали. Но сегодня, спустя много лет, на фоне этих безликих и бездарных картин, этот фильм смотрится замечательно.

Съемки проходили под Киевом, построили специально бензоколонку, которая выглядела как настоящая. И к ней по ошибке стали подъезжать не киношные, а настоящие машины, чтобы заправиться бензином. И однажды это так надоело Румянцевой, да еще и клиент оказался какой-то слишком настойчивый, что она ему сказала: «А вашу машину я вообще заправлять не буду, она грязная и вы сами небриты!» Человек ошалел от таких слов, никак не мог понять почему эта, как она сказал, «фентиклюшка», здесь командует. Но как он смяелся, когда ему сказали, что это киносъемки. А режиссер, который наблюдал всю сцену, решил повторить ее от начала до конца в фильме.

После первого студенческого брака, который был очень коротким, Румянцева долго не выходила замуж, 10 лет она жили одна. И только в середине 60-х годов встретила, наконец, мужчину своей мечты. Это был армянин, работник внешторга Вилли Хштоян. Они познакомились на какой-то вечеринке у друзей, сразу очень понравились друг другу и через 3 месяца уже стали жить вместе.

Надежда Васильевна Румянцева была замечательной женой: верной, преданной, очень хорошей хозяйкой. Говорят, кто-то и сегодня в Москве помнит ее замечательные пироги. Она не ленилась каждый день встать в 7 утра, чтобы приготовить мужу оригинальный вкусный завтрак. А муж ее обожал, он в буквальном смысле носил на руках и, будучи романтиком, каждый вечер говорил своей жене слова любви. И, может быть, потому, когда Вилли Хштояну предложили поехать торгпредом вначале в Египет, а потом в Малайзию, Надежда Васильевна, нисколько не думая, оставив свою замечательную кинокарьеру, сказала: «Я поеду с тобой».

Командировка мужа длилась 12 лет. Когда Румянцева исчезла с экрана, кто-то стал говорить, что она запила, что эмигрировала в Америку. Надо сказать, что деятельная, энергичная Надежда Васильевна не затерялась и среди посольских дам. Она сразу выучила иностранные языки – английский и французский. И на этих языках могла рассказать своим друзьям по посольствам какую-то замечательную интересную историю, анекдот.

Дипкорпус обеих стран Надежду Румянцеву просто обожал, а когда она показывала фильмы со своим участием… Надежда Васильевна очень любила красиво одеваться, следила за модой и, когда приезжала в отпуск в Москву, всегда обновляла свой гардероб, заказывая новые вечерние платья у лучших московских портних.

Когда супруги вернулись в Москву, оказалось, что Румянцеву зрители несколько подзабыли и кинорежиссеры не выстроились к ней в очередь, а те немногие сценарии, которые ей все-таки присылали, актрисе не нравились. Она не хотела играть маму киллера и говорила, что кино должно нести любовь, светлые эмоции.

Чем она занималась? Дублированием, озвучиванием фильмов. Она говорит за рабыню Изауру и, оказывается, голосом Надежды Румянцевой говорит Наталья Варлей в знаменитом фильме «Кавказская пленница». А еще она снималась на телевидении в телевизионных программах «Будильник», «Моя семья».

Конечно, она грустила по настоящему кино, но вида не показывала, с удовольствием смотрела свои старые фильмы. Очень любила фильм «Легкая жизнь», который был снят еще до ее поездки в Африку. Там у нее роль небольшая и не очень выигрышная, но какой актерский состав. Там ее партнерами были Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Вера Марецкая, Юрий Яковлев. Еще ей очень нравился фильм, где у не совсем крошечная роль – «Женитьба Бальзаминова».

Однажды в московскую квартиру актрисы ворвались грабители: 2 здоровенных амбала, которые точно никогда не смотрели фильм «Девчата» или программу «Будильник». Они стали избивать мужа, а Надежда Васильевна в это время была в кухне, готовила мужу завтрак. Вместе с мужем (он когда-то занимался восточными единоборствами) они связали одного бандита. Правда, просто так не обошлось – у Надежды Васильевны были сломаны ребра, и она получила очень сильный удар по голове.

Жить в Москве супруги больше не захотели. И всего за год построили в Подмосковье замечательный дом, который очень полюбили. Румянцева стала заниматься грядками, и когда муж ей говорил «Надень перчатки, у тебя грязные руки», она отвечала: «Это не грязь, это земля». Она подружилась с соседями, с удовольствием приглашала их к себе домой, ставила соленья на зиму, варила джемы, пекла свои замечательные пироги, сажала деревья.

Но больше всего она полюбила цветы. Каждое утро выходила в свой палисадник и там разговаривала с каждым растением и ни за что, никогда, не смотря ни на какие уговоры, не сорвала ни одного цветочка. «Ну, если Вам так нужен букет, давайте я вам лучше куплю его» – говорила она.

Она была потрясающим оптимистом, замечательно выглядела, так умела радоваться жизни, так любила жизнь. И потом сильно заболела, рак мозга. Она очень похудела, у нее безумно болела голова, она стала падать в обмороки. А потом, в самом конце, даже не могла уже самостоятельно ходить, только на инвалидной коляске.

Когда попала в больницу, муж Вилли Вартанович все время был рядом с ней. Гладил ее руки, говорил ласковые слова и украдкой вытирал слезы, тайком плакала и она. 42 года их счастливой жизни пролетели так быстро.

Надежда Васильевна Румянцева умерла апрельским вечером 2008 года, ей было 77 лет.

Актеры уходят, но остаются сыгранные ими роли. И когда в очередной раз, мы, как завороженные, будем смотреть на экран, а повариха Тося Кислицина будет снова рассказывать какие блюда она может приготовить из картошки, и как хочется ей быть красивой, чтобы мужики падали, падали, и сами складывали в штабеля. Глупая, она не понимала, что была самой красивой.

Элеонора Езерская