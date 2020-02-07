По деревне шёл человек с кладом в руках. В Ветке нашли уникальную икону

Новости Беларуси. 30 лет поисков. Сотрудники Ветковского музея нашли уникальную икону Никиты воина в житии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латунный оклад, выполненный на рубеже 18-19 веков, вот уже 30 лет является одной из жемчужин музейной коллекции. Всё это время в Ветке не теряли надежду отыскать и саму икону. Сейчас музейным реставраторам предстоит колоссальная работа по восстановлению древней святыни. В каком состоянии и где была найдена икона, узнал Александр Добриян.

Для музейных работников эта история началась в 89-м году. Во время экспедиции в Добрушский район прямо на встречу им по деревне шёл человек с настоящим кладом в руках. Правда, клад этот для местного жителя был ценен ровно настолько, сколько было в нём цветного металла.





Пётр Цалко, директор Ветковского музея старообрядчества и народных традиций им. Ф.Г. Шклярова:

Гэты аклад паступіў у музей у 1989 годзе, быў у страшным стане. Гэта была вялікая колькасць фрагментаў, якія нібы як скура былі сарваны з арыгінала іконы. Гэта твор мяжы 18-19 стагоддзяў. То бок ікона і аклад жылі разам. Заўсёды заставалася мара пабачыць, якая гэта ікона.





Мечта сбылась спустя три десятилетия. Во время работы в одной из частных коллекций удалось опознать ту самую икону Никиты воина в житии. Неожиданно для всех коллекционер просто подарил раритет музею.





Александр Добриян, корреспондент:

Радость от обретения уникального экспоната омрачает одно, но очень весомое обстоятельство. Икона сохранилась крайне плохо. В центре различим лик Никиты воина и фрагменты лишь 7 из 12 клейм, иллюстрирующих житие святого.







Ветку нередко называют старообрядческим Иерусалимом. На протяжении столетий поселение, основанное на белорусских землях староверами-беженцами из центральной России, было крупным культурным центром.