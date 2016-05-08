Песни военных лет в финале проекта «Две звезды»: смотрите концерт 9 мая в 18:00

Новости Беларуси. Итак, 9 мая грядет. Все, что произойдет в этот праздничный день, мы обязательно покажем и расскажем. Служба новостей телеканала СТВ будет работать в режиме нон-стоп. В центре столицы мы организуем и выездную студию, оттуда наши корреспонденты выйдут в прямом эфире. А вечером на СТВ — долгожданный финал вокального проекта «Две зведы на СТВ». Мои коллеги, ведущие информационных и развлекательных программ, исполнят в дуэте с профессиональными артистами всеми любимые шлягеры военных лет, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Это уже четвертый выпуск. Казалось бы, волнение должно отступить (сцена приняла, зритель полюбил), но нет — заключительный этап оказался куда сложнее предыдущих. В последний бой они шли с особым настроением. Он — внук партизана, она — внучка меткой зенитчицы.

Его дед — партизан. Ее — старшина-артиллерист, командир расчета, дошел до Берлина. Их фронтовые дороги, по сути, не пересекались, но маршрут был один. Уже завтра звездные внуки – с песней фронтового шофера. Да так, что председатель Центризбиркома в Хлестове рассмотрит мачо сороковых, а сын фронтовика... не будем раскрывать, что скажет драматург Алексей Дударев. Все завтра в 18:00!

Война не обошла стороной и семью Ирины Мартьяновой. Дед ведущей новостей на СТВ прошел всю войну, его супруга помогала партизанам, уже годами позже знатный баянист обучит внучку не только вокальному делу, но и поведает, что пережил. И, наверняка, от того с таким надрывам получится «Смуглянка».

А экономический обозреватель Юрий Таболин, будучи юным, каждое 9 Мая в духовом оркестре на тарелках исполнял Победный марш, тот самый, который слышал дед ведущей Юлии Шпилевской, дойдя до Берлина.

Эти песни в исполнении ведущих новостных, спортивных, развлекательных программ и артистов станут настоящим праздником для зрителей СТВ. Каждая песня — громкое и трепетное «Спасибо деду за победу!».

Да, собственно, это и подарок для самих журналистов в год 15-летия канала, и особые дни для снимающей братии (7 мая у телевизионщиков профессиональный праздник). Они смогли сменить амплуа и уже другими средствами со сцены донести доброе, вечное.