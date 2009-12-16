«Песни на все времена» — большой рождественский концерт от телеканала СТВ

СТВ продолжает серию грандиозных концертов, которые зрители увидят в праздничные дни.

На концертной площадке выступили популярные белорусские исполнители, а также специально приглашённые гости праздничного вечера – народные артисты России Людмила Сенчина и Филипп Киркоров.

Король российской поп-музыки приехал в Минск в полдень. Из аэропорта направился в один из лучших отелей, где заселился в элитный номер. Тёплым приёмом «звезда» осталась довольна.

Филипп Киркоров, народный артист России:

Мне очень приятно снова оказаться в Минске. Это здорово, что есть возможность в канун Нового года повстречаться с моими поклонниками. И я надеюсь, что настроение, которое сегодня будет создано всеми артистами, принимающими участие в этом праздничном концерте, сольется с тем настроением, которое испытывают зрители.

Организатором концерта является телеканал «СТВ». И телезрители увидят его в праздничном эфире.