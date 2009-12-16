Телеканал СТВ вручил Музыкальную телевизионную премию года

Торжественная церемония прошла накануне вечером на сцене Дворца Республики.

Наш телеканал выступил учредителем и организатором форума. Накануне жюри, в состав которого вошли известные музыканты, критики и представители СТВ решало, кто будет удостоен премий.

Имена победителей в 15 номинациях назвали вчера вечером. На главную концертную площадку страны вышли более 30 популярных отечественных исполнителей. Среди приглашённых гостей — Серега, Дмитрий Колдун, Руслан Алехно и группа «Звери».

Серёга:

Спасибо вам, дорогие зрители, спасибо вам, канал СТВ, спасибо, Беларусь, — за то, что помните меня, приглашаете на эти церемонии.

Дмитрий Колдун:

Музыкальная премия для каждого артиста является событием в его творческой жизни. Тем более, очень приятно, что у канала СТВ теперь есть и собственная премия. Это хорошая традиция.