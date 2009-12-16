В Минске собрали косолапых с историей

[8 фото]

В Музее истории ВОВ открылась необычная выставка. Экспонаты собирали всем миром

В мире насчитывается около 20 музеев плюшевых медведей. Коллекционируют игрушки десятки тысяч людей. Специально для фанатов выпускают ограниченные партии косолапых. Их выставляют на аукционах. Самый дорогой мишка 1929 года рождения, сделанный из мохера, был продан за 90 тысяч долларов.

Для Юрия Григорьевича его старенький советский Миша цены не имеет. Они с косолапым одногодки – им по 65. Маленький Юра сразу после войны стал подарком для родителей, ему самому вручили незатейливую игрушку.

Юрий Гигиняк:

Мои родители прошли всю войну. Из послевоенных подарков были только простые советские игрушки. Подарили этого мишку в 1945 году. Отец — военный, всё время переезжал с места на место, и этот мишка — один из того немногого, что мы брали с собой.

Каждый плюшевый здесь со своей историей. Как, например, олимпийский Миша. Есть настоящие раритеты. Тедди английского производства знаменитой фирмы «Штейф», которая положила начало плюшевому азарту, 97 лет. С легкой руки русского эмигранта, владельца магазина игрушек, суровый зверь превратился в символ доброты и детства. Его жена на продажу сшила первого косолапого, который получил прозвище Тедди, в честь американского президента Теодора Рузвельта.

Синхрон: Галина Павловская, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории ВОВ:

Мы представляем более 700 игрушек. И даже не ожидали, что у минчан вызовет такой интерес эта выставка.

Многие поклонники плюшевых медведей начинали с коллекционирования, а затем сами становились авторами. У библиотекаря Терезы на выставке – собственный медвежий угол. Каждый из медведей уникален.

Синхрон: Тереза Труханович, автор-теддист:

Это не бизнес, это хобби. Это даёт мне возможность реализовать какой-то творческий образ.

Нестандартный подход монументального Музея истории Великой отечественной войны пришелся по вкусу минчанам. Тем более, в преддверии самых теплых и семейных рождественских праздников. Выставка продлится до конца января.