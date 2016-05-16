Первый в мире «Букварь» – белорусского происхождения

Новости Беларуси. Белорусский букварь состарили. Если до недавнего времени первым нашим букварем считалось издание Спиридона Соболя, датируемое 1631-м годом, то сегодня ученые сделали открытие исторического масштаба. Они доказали: первая сохранившаяся книга под названием «Букварь» имеет белорусские корни и напечатана намного раньше – в 1618-м году. В мире осталось всего два экземпляра этой книги. Одна хранится в Великобритании, другая в Дании. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ полистала легендарные страницы.

Уникальная возможность полистать, хоть и виртуально, но самый первый «Букварь» в мире появилась благодаря исследователю Александру Суше. Для этого он отправился в Лондон в библиотеку Мидл Темпл. Здесь некогда располагалась резиденция знаменитых рыцарей тамплиеров. Сюда волею судьбы попал первый белорусский «Букварь».

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Я трапіў у бібліятэку Мідл Тэмпл, дзе ва ўласныя рукі атрымаў маленькую кніжку. Здавалася, сціплую, тоненькую. Кніга была надрукавана ў Еўі ў 1618-м годзе.

Именно в местечке Евье, что в Великом княжестве Литовском, находилось одно из древнейших белорусских издательств. Здесь и был напечатан почти 4 века назад самый древний в мире «Букварь». О существовании издания догадывались. Но лишь в наши дни удалось доказать достоверность этого факта.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Сёння мы можам у поўнай меры дасведчана і ўпэўненна казаць пра тое, што самы старажытны «Буквар» з тых, што наогул выдаваліся ў свеце, у значнай меры з’яўляецца беларускім «Букваром», падрыхтаваным беларусамі. І беларусам сапраўды ёсць чым ганарыцца.

Книга была подготовлена силами монахов. Вероятнее всего, это была коллективная работа. Из-под станка вышел букварь церковно-славянского языка с азбукой, молитвами и гравюрами. Учил он не только грамоте, но и духовности.

Анатолий Стебурако, кандидат исторических наук:

Гэты «Буквар» быў разлічаны на досыць шырокае кола спажыўцоў. Безумоўна, гэта брацкія школы. Буйнейшыя былі ў Вільні, Магілёве, у Менску, Слуцку. Безумоўна, я ўпэўненны, гэта выданне паўплывала на агульную культуру, якраз на выданні школьнай навучальнай літаратуры.

Ольга Власовец, СТВ:

Это, можно сказать, «потомок» самого первого «Букваря» и самый древний из хранящихся в Беларуси. Его издали спустя 149 лет. И он сохранил немало черт от своего предшественника. Это и заглавные слова: «Букварь языка славенского, чтения и писания учитеся хотящим...», это и размер, и даже содержание.

Подобного рода книги в буквальном смысле слова зачитывались до дыр. Поэтому до наших дней сохранилось всего 2 экземпляра старейшего «Букваря», датируемого 1618-м годом. Один находится в Лондоне, второй в Копенгагене.

Сегодня сделаны и цифровые копии книги. В будущем это позволит напечатать факсимильное издание самого древнего белорусского «Букваря», к которому сможет прикоснуться любой белорус.