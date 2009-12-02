Первый в этом году белорусский телесериал снимает телеканал СТВ

«Теоретики» — это новогодний ситком со звездным актерским и авторским составом [12 фото]

Актеры на исходной, реквизиты на местах. Кстати, темп режиссеры планируют задать нешуточные. В день — минимум 10 сцен. Сценарий – от создателей популярного телесериала «Солдаты», который уже стал брендом СТВ. Главный на съемочной площадке — белорусский режиссер Сергей Талыбов, который уже давно и успешно прописался на российском телерынке.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

На «Теоретиках» мы постарались собрать очень хорошую команду: и режиссёр, и операторы, и актёры. Лучшие кадры Беларуси. И самое главное, это можно продать на экспорт. На уровне сценариев, на уровне пилотов уже заинтересованы российские и украинские телекомпании.

Геннадий Солдатов, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

То, что наш телеканал начал снимать такой сериал, говорит о том, что мы развиваемся, мы твёрдо стоим на ногах. Несмотря на то, что год был трудным, нам удалось его успешно завершить, в том числе и благодаря налоговым преференциям государства.

Чтобы не раскрывать все карты, очертим главное. «Теоретики» — это история взаимоотношений молодых ученых и блондинки, которая становится объектом всеобщего обожания. А действия разворачиваются в городке атомщиков.

Геннадий Солдатов, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

По мнению сценаристов это, наверное, было единственное место, где можно было собрать и учёного-физика, и учёного-ядерщика, и химика-биолога, и математика, и просто специалиста, который может починить всё, что ломается, и добавить к ним блондинку, которая мечтает о принце.

Та, перед которой гениальность становится неуверенностью, а попытки завязать роман всякий раз обречены на провал: актриса Татьяна Калих играет буфетчицу Наташу. С ролью роковой блондинки справляется без труда.

Татьяна Калих, актриса:

Когда второй раз начала читать сценарий, картинка сформировалась, всё стало более-менее понятно. И на второй раз, как до блондинки, дошёл какой-то юмор. На репетициях хохочу жутко.

Сергей Талыбов, режиссёр сериала:

Комедия – самый сложный жанр кино. И, конечно, задача максимум – рассмешить.

Жанр ситком – то есть комедия положений — выбран не случайно. Сериал все-таки новогодний, да и состав на площадке звездный – известные белорусские кэвэнщики и актёры.

Дмитрий Танкович и Евгений Сморигин:

Здесь немножко всё гипертрофировано, как и должно быть. У ученых свой маленький мир, в котором они живут, и он очень забавный. И люди они забавные и отличаются от нас всех. Вот, наверное, об этом сериал, о том, какие они добрые, милые и причудливые люди. Они как хомячки в клеточке живут.

Геннадий Фомин, актер:

Я по первому образованию физик, и возвращение к родным пенатам в таком качестве даже любопытно. Это дополнительный стимул.

Наравне с профессиональными актерами в сериале снимутся и звезды информационного вещания СТВ.

Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая СТВ:

Я очень рада, что мне досталась роль журналистки, телеведущей, потому вживаться в неё особенно не надо. Это то, чем я в жизни занимаюсь. А вот моему коллеге Жану Кодебе досталась роль несколько посложнее: он все время привык работать в кадре, а тут ему придется изображать оператора.

Премьера «Теоретиков» — 28 декабря. Пока это только четыре серии, но если зрителям они понравятся, СТВ готово сказать: «Продолжение следует!»