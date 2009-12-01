Милорада Павича называли предводителем европейского постмодернизма

Сербский поэт, писатель, переводчик и историк сербской литературы Милорад Павич скончался 30 ноября в возрасте 80 лет.

Специалист по сербскому барокко и поэзии символизма Павич родился 15 октября 1929 года в Белграде в семье скульптора и преподавательницы философии. В 1949-1953 годах учился на философском факультете университета Белграда, позже получил степень доктора философских наук в области истории литературы в загребском университете, сообщает «РИА-Новости».

Перед тем как полностью посвятить себя литературному творчеству Павич некоторое время преподавал в различных университетах (в парижской Сорбонне, в Вене, Фрайбурге, Регенсбурге и Белграде).

Его первый поэтический сборник («Палимпсести») был издан в 1967 году. В 1971 году был опубликован следующий стихотворный сборник «Лунный камень».

Писателя считают одним из наиболее ярких представителей постмодернизма и магического реализма XX века. Мировую известность Павичу принес ставший бестселлером роман «Хазарский словарь» (1984), написанный в форме лексикона, отмечает БЕЛТА.

В 1991 году вошел в состав Сербской академии науки и искусства. В 2004 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Павич владел русским, немецким, французским, несколькими древними языками. Павич работал в газетах, писал критические заметки, монографии по истории древней сербской литературы и поэзии символизма, переводил стихи с европейских языков.