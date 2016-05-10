Прямой эфир

Первый полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая в Стокгольме: среди участников – Россия

10 мая 2016 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. 10 мая в Стокгольме состоится первый полуфинал «Евровидения». Открытие 61-го по счету конкурса песни прошло накануне.

Всего в творческом состязании сойдутся 42 страны. Представитель Беларуси IVAN выйдет на сцену 12 мая во втором полуфинале.

Сегодня благосклонность зрителей будут завоевывать 18 исполнителей. Белорусы традиционно болеют за представителей стран бывшего Советского Союза. Сегодня это Армения, Россия, Молдова, Эстония и Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Евровидение 2016

Другие новости рубрики

Все новости
Шоу «Две звезды на СТВ»: 9 мая участники исполнят шлягеры военных лет
09 мая 2016 05:59

Шоу «Две звезды на СТВ»: 9 мая участники исполнят шлягеры военных лет

Песни военных лет в финале проекта «Две звезды»: смотрите концерт 9 мая в 18:00
08 мая 2016 16:48

Песни военных лет в финале проекта «Две звезды»: смотрите концерт 9 мая в 18:00

Иосиф Кобзон поздравил минчан и гостей столицы с 9 мая концертом на площадке у Дворца спорта
07 мая 2016 16:54

Иосиф Кобзон поздравил минчан и гостей столицы с 9 мая концертом на площадке у Дворца спорта