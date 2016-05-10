Первый полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая в Стокгольме: среди участников – Россия

Новости Швеции. 10 мая в Стокгольме состоится первый полуфинал «Евровидения». Открытие 61-го по счету конкурса песни прошло накануне.

Всего в творческом состязании сойдутся 42 страны. Представитель Беларуси IVAN выйдет на сцену 12 мая во втором полуфинале.

Сегодня благосклонность зрителей будут завоевывать 18 исполнителей. Белорусы традиционно болеют за представителей стран бывшего Советского Союза. Сегодня это Армения, Россия, Молдова, Эстония и Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.