Пейзажист Валерий Шкарубо: «Задача художника – изобразить невидимое»

Только-только разбуженный лес, тревожная озябшая река или мутное осеннее солнце. Валерий Шкарубо превращает обычный пейзаж в живописную поэзию.

Весь секрет – во внимательном отношении к природе: заметить её красоту, не вторгаясь грубо в её размеренную жизнь.

Валерий Шкарубо, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Чтобы летом написать ранее утро, туман, да – надо уже в три часа идти писать. Мне всегда нравилось переходное состояние природы: ночь-утро, день-вечер.

Не просто день, а вот такое тонкое-тонкое состояние между днём и вечером.

Мне всегда было более интересно, привлекательно. Более таинственно, и даже как-то завораживает.

Всё-таки, природа, как и положено музе, – женского рода. Для живописца искусство и прекрасный пол – вещи неразделимые.

Валерий Шкарубо:

Я считаю, не только для художника, для каждого мужчины – у каждого мужчины должна быть сперва бабушка. Потом должна быть мать. Ну, потом желательно, чтобы была сестра. Должна быть жена. Ну и дочка, конечно. Художник не любит, когда отвлекают от работы: лучший день – когда никто не позвонил и не пришёл в мастерскую. Его работы любят тишину и спокойствие.



Валерий Шкарубо:

Я, допустим, этюды люблю писать один. Конечно, бывал несколько раз на пленэрах, когда много художников приезжает. Но, мне кажется, серьёзного сделать очень сложно в такой ситуации. Что-то глубокое, серьёзное.

Только, когда один. В мастерской, либо один на природе – только в такой атмосфере.

Валерию Фёдоровичу по душе задумчивое – даже загадочное состояние природы. Потому поздняя осень особенно очаровательна в его глазах: колоритная, сложная, полная грусти.



Такая близкая и понятная душе белоруса.

Валерий Шкарубо:

В первую очередь, меня вдохновил сюжет. Я очень люблю места, которые вызывают чувство ностальгии. Это – гостинец. Когда-то здесь было имение. Жили какие-то богатые люди. Они строили такие вот аллеи – так называемый гостинец, по-белорусски. Как бы, парадный вход в их имение. Но у нас, к сожалению, имения почти не сохранились, а вот эти аллеи остались. Задача художника, я думаю, изобразить невидимое.

То, что есть, но то, что не видят. Никто не видит. А вот художник изобразил, и увидели.

Валерий Фёдорович уверен: передать хотя бы частичку своих мыслей и чувств можно в одном случае.