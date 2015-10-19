Павел Шепелев, руководитель хора мальчиков и юношей Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки на СТВ

В Минске открывается XIV-ый фестиваль православных песнопений «Державный глас» с участием хоровых коллективов Сербии, Украины, России и Беларуси. В нашей стране проводится довольно много таких фестивалей и конкурсов. Почему хоровые коллективы с удовольствием обращаются к церковной музыке? Об этом расскажет гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Павел Шепелев, руководитель хора мальчиков и юношей Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки.