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  • Павел Шепелев, руководитель хора мальчиков и юношей Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки на СТВ

Павел Шепелев, руководитель хора мальчиков и юношей Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки на СТВ

19 октября 2015 07:33
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В Минске открывается XIV-ый фестиваль православных песнопений «Державный глас» с участием хоровых коллективов Сербии, Украины, России и Беларуси. В нашей стране проводится довольно много таких фестивалей и конкурсов. Почему хоровые коллективы с удовольствием обращаются к церковной музыке? Об этом расскажет гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Павел Шепелев, руководитель хора мальчиков и юношей Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки.

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # Павел Шепелев

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