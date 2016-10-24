«Основная партия принадлежит заводам»: столичный композитор Ник Черный создал музыку Минска

Минск – словно живой организм – движется в собственном ритме. Гул машин, шум заводов, стук каблуков минчанок, шелест осенних листьев, потрескивание трамвайных проводов, пение птиц и журчание столичных водоемов – все это сплетается в уникальную мелодию, которую можно услышать лишь в столице Беларуси.

Уловить неповторимую мелодию Минска удалось композитору Нику Черному. Молодой человек с ранних лет увлекается музыкой, закончил университет по специальности «Аранжировщик, преподаватель компьютерной музыки». Ник – коренной минчанин, на протяжении всей жизни он впитывал особую энергетику города.

Ник Черный, композитор:

Я Минск вижу монотонным статичным городом, где как на заводе все гаечки одного большого механизма выполняют свою задачу, причем не всегда осознавая, наполнена ли эта задача каким-либо смыслом и даст ли какой-то результат. Но все крутятся в этом механизме, потому что тут, скорее, как по инерции.

Автор музыки Минска не сравнивает звучание столицы с каким-то конкретным инструментом: слишком много звуков наполняет Минск. Каждому уголку столицы присущи свои нотки.

Ник Черный, композитор:

Разными звучаниями улиц можно подойти с двух сторон. С одной стороны, сугубо с точки зрения искусства. Тогда вслушиваться к тому, какие люди живут в локации, как они на нее воздействуют, какие у них настроения, какие у них есть привычки. А с другой стороны можно чисто с технической точки зрения вслушиваться в улицы. Например, на проспекте будет большой поток машин, сильный гул – из этого очень хорошо делать музыку.

Основная партия в мелодии Ника принадлежит столичным заводам. Несколько лет назад, прогуливаясь по улицам города, музыкант услышал их неповторимое звучание.

Прежде чем вы услышите музыку нашей столицы, несколько слов творца о своем произведении.

Ник Черный, композитор:

При написании музыки о городе Минске я использовал звуки, в частности этого завода, и многих других минских, которых достаточно много и они хорошо характеризуют внутреннее настроение города. Звуки завода статичны и имеют свою динамику, как и сам город. Все идет по одному кругу, потому что это механика все-таки, она повторяется. Ее было достаточно легко вписать в стилистику электронной музыки. В принципе, была и выбрана такая стилистика аранжировки. Я шел по улице Октябрьская, там есть действующая часть заводов. Конвейер по очистке стеклотары идет циклично и бутылки периодически сталкиваются, издается звонкий звук, но при этом сам мотор (там, скорее всего, какая-нибудь лента) наоборот на нижней середине «тук-тук». И получился ритм. В принципе, показалось мне это интересно, можно обращать внимание на всякие звуки, происходящие в городе, записывать и из этого что-то сделать интересное.

Минск – быстро развивающийся город. И мелодия его меняется вместе с ним.

Ник Черный, композитор:

Настроение сохранилось то же, но оно стало более яркое, более кричащее, более шумное. Горожане стали более смелые в своих поступках и более ярко выраженными. И если бы сейчас я переписывал, сделал бы на этом акценты.

Музыка — универсальный язык человечества, на котором говорят не только люди, но и города.