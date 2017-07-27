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Оттуда его корни: к 111-летию со дня рождения Шостаковича в костеле деревни Нарочь сыграют его произведения

27 июля 2017 15:10
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Новости Беларуси. Произведения Дмитрия Шостаковича зазвучат в костеле деревни Нарочь Мядельского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такое необычное мероприятие пройдет 30 июля.

Оно приурочено к 111 годовщине со дня рождения композитора.

Шостакович в Мядельском районе звучал и в 2016 году: оттуда корни великого русского композитора. Интересно, что в 2017 к музыкантам Белорусской государственной филармонии присоединятся и французы, причем благотворительно. Мероприятие организовано меценатами при содействии Мядельского райисполкома, Министерства культуры, Академии музыки и костела Святого Апостола Андрея в Нарочи.

Оттуда его корни: к 111-летию со дня рождения Шостаковича в костеле деревни Нарочь сыграют его произведения-1

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт

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