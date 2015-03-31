Оперная дива Анастасия Москвина: обладательница бесценного таланта и тембра редкой красоты

Татьяна Ларина, Иоланта, Надежда Янковская, Земфира, Аида… Это лишь часть партий из репертуара одной из самых прекрасных оперных див - Анастасии Москвиной. Список заслуг и званий Анастасии огромный. Однако достаточно упомянуть, что она - ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси, лауреат многочисленных международных конкурсов и обладательница редкой красоты тембра - сопрано.

Анастасия Москвина успела покорить своим голосом не только белорусскую публику, но и искушенного зрителя далеко за пределами нашей страны. Она гастролировала в Таиланде, Германии, Венгрии, Шотландии, Испании, Нидерландах, Азербайджане.

Выступала в шотландской резиденции английской королевы и околдовала зрителей IIIV-го Международного фестиваля танца и музыки в Бангкоке.

Драматическому сопрано Анастасии Москвиной покорилась и сцена Государственного академического Большого театра России.

Семь лет назад оперная дива была награждена медалью Франциска Скорины за выдающиеся творческие достижения, высокопрофессиональное мастерство и заслуги в развитии национальной культуры искусства.

Бесценный талант и опыт Анастасия Москвина передаёт младшему поколению: вот уже несколько лет она - преподаватель в Академии музыки.