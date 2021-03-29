Они юные, но уже заявили о себе. Пообщались с молодыми талантами Гомельской области

Новости Беларуси. Актеры и артисты, художники и музыканты. Совсем юные и уже громко заявившие о себе. 29 марта в Гомеле награждали талантливую молодежь. О высоком уровне подготовки юных дарований говорят многочисленные победы учеников и творческих коллективов на международных и национальных конкурсах. В не самом простом 2020-м они 300 раз становились лучшими на самых разнообразных творческих площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С талантами пообщался Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

В Белой гостиной гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей сегодня, как и 150 лет назад, звучит мазурка. Играют лучшие из лучших.

У рояля Анастасия Некрашевич. Сколько сил и любви вложено в эту мелодию, известно только самой юной исполнительнице и, пожалуй, педагогам. Исполнение, которое отмечают жюри международных конкурсов, – результат 10 лет кропотливого труда.

Анастасия Некрашевич, учащаяся Гомельского государственного колледжа искусств им. Н. Ф. Соколовского:

На данный момент музыка – это моя профессия, все достижения – это вклад в мое будущее. На самом деле это очень приятно, так как мы понимаем, что наш труд оценивается. Очень приятно получать такие награды.

Региональная премия традиционно присуждается тем, кто был отмечен в течение года на национальном или международном уровне. 2020-й в этом плане был непростым: отменялись гастроли, конкурсы и фестивали. Но если искусство – это и есть твоя жизнь, то на паузу его не поставишь.

Михаил Гришечкин, артист Гомельского областного драматического театра:

Это дом, это храм. Нам очень повезло, что у нас такой огромный театр. Его все любят, зрители его обожают. Во время пандемии, конечно, у нас зрителей было и по 30 человек, и по 20. А спектакль отменять нельзя. Почему нельзя? Да потому что мы должны хотя бы 20 зрителям искусство дать. Актер театра Михаил Гришечкин также среди лауреатов премии. Несмотря на молодость, давно в основном составе.

Михаил Гришечкин:

Получая такую поддержку, мы понимаем, что мы идем по правильному пути, действуем правильно. И, безусловно, это стимул для развития и, наверное, усовершенствования самого себя. Потому что, получив эту премию, я себе, допустим, приобрету что-нибудь для театра.