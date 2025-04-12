Гигин: «Идеология не ограничивается формой собственности»
Повысить уровень национального самосознания в обществе. Сплотить белорусов, тем самым укрепив суверенитет страны. Все это ключевые задачи президентской директивы № 12, которая призвана стать своеобразным консолидирующим звеном в этом процессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ – итог многолетних изысканий экспертов, научного сообщества и госорганов. В нем собраны лучшие наработки за последние годы, определены идейные ориентиры белорусского общества, прописаны механизм реализации идеологической работы.
Это серьезный государственный шаг, продиктованный временем и современными вызовами. Почему так важно сохранить историю, культуру и традиции нашего народа?
Идеология – термин, которому сложно дать короткое определение. Ее нельзя потрогать, измерить, ее показатели не войдут в отчет ВВП. Но именно она фундамент, на котором все держится, невидимый каркас государства.
Александр Горошкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Современная история очень наглядно показывает, как может быть уничтожено государство. Есть два способа. Внешняя интервенция, агрессия, а второй способ – это уничтожение государства изнутри, когда подрываются его устои, идеология. И люди, живущие в этой стране, свое же государство уничтожают.
Цена таких потерь перед глазами всего мира. Беларусь выбрала свой путь. Наша идеология формировалась веками. В ней мудрость поколений, закаленная в испытаниях и победах. Опыт прошлого и уроки настоящего научили нас главному. Отличать настоящих друзей от временных попутчиков. Ценить тишину мирных рассветов и стабильность. Находить силу в единстве.
У нас на первом месте человек. И вся законодательная база, все крутится вокруг человека. Поэтому человека нужно ценить, человека всячески защищают. В других государствах такого нет.
Нет разделения на нации. Вот это самое главное. И то, что бесплатное образование, медицина.
Мне нравится, что у нас много возможностей для молодежи реализовать себя. Если хочешь, можешь пойти работать, учиться, кем захочешь. Мы в этом не ограничены, в этом я страну очень свою люблю.
Здесь спокойно и безопасно.
Сохранить свою аутентичность в современном мире – вызов, требующий единства и бдительности. Когда твои ценности становятся помехой для других, в ход идут расшатывания страны изнутри, выбивания вековых столпов, попытки переучить народ. Ответом Беларуси стала консолидация вокруг ключевых принципов, создание четкой идеологической платформы, где лозунг «Будущее только в наших руках» становится обязанностью каждого гражданина, кредом для трудовых коллективов и стратегией всего государства.
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