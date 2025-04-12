Гигин: «Идеология не ограничивается формой собственности»

Повысить уровень национального самосознания в обществе. Сплотить белорусов, тем самым укрепив суверенитет страны. Все это ключевые задачи президентской директивы № 12, которая призвана стать своеобразным консолидирующим звеном в этом процессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ – итог многолетних изысканий экспертов, научного сообщества и госорганов. В нем собраны лучшие наработки за последние годы, определены идейные ориентиры белорусского общества, прописаны механизм реализации идеологической работы.

Это серьезный государственный шаг, продиктованный временем и современными вызовами. Почему так важно сохранить историю, культуру и традиции нашего народа?