Художник Vlad Book: Творчество – это вариант решения конфликта!

Конфликт играл ключевую роль в жизни человека и общества во все времена и находил своё место в художественно-образных формах отображения действительности. Литература, живопись, фотография, музыка, танец, кино, театр и другие виды искусства всегда художественно отображали конфликты, влияя на формирование отношения к ним у слушателя, зрителя, читателя.

Любая область искусства оказывает влияние на понимание людьми сущности и роли конфликтов в их жизни, на формирование стереотипов поведения в проблемных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Творческому человеку проще убежать от борьбы внутри себя. Художник выражает свои эмоции и чувства с помощью красок, находя необычные цветовые решения, словно «раскрашивая» собственную душу, стремясь выйти на диалог со своим зрителем. Художник Vlad Book – о конфликте в искусстве.

Художественный конфликт

В искусстве всегда был конфликт. Любой художник стремился показать то, что у него в душе. Это постоянный спор, он всех пытается поставить на место, ищет себя. Я считаю, что настоящий художник – когда он встретит свою нишу.

Я бы не сказал, что конфликт и живопись – это противоположные вещи. Между ними можно поставить знак равенства. Если этого не будет – это не художник! Начинается уже какой-то конфликт с миром. Это возможность что-то сказать зрителю. Это может быть и раскрытие какой-то конкретной проблемы, а может, и что-то своё. Кто о чем говорит, кто, что хочет сказать… Авангардное искусство

Жанр авангарда всегда считался в искусстве одним из самых сложных с той точки зрения, что здесь тяжело именно передача цветочувствительности. Передача эмоций красками, а не формами.

У кого-то это есть, у кого-то нет. Это чисто индивидуально. Это реалисты. Я к реалистам не отношу себя. Я никогда не понимал, если есть фотография, то нужно ли реалистам «затмевать» её? Мне кажется, искусство должно быть несколько скрытое. О личности художника

Тема, которую я раскрываю во многих своих работах, повлияла на формирование и становление меня как личности, художника, в особенности во время получения среднего специального и высшего образования (гимназия-колледже искусств им И.О. Ахремчика, Белорусская государственной академия искусств). Конфликт и методы его решения – это всегда было где-то рядом.

Тема конфликта находит отражение в моей жизни. Я был немного агрессивным подростком, постоянно с кем-то конфликтовал, спорил, было множество «камней» в мою сторону. Я очень часто слышал: «Нет, ты этого не достоин!». Во мне постоянно происходила борьба, конфликт с самим собой. Я хотел показать свой взгляд, своё отражение. Этот конфликт всегда проходил несколько этапов. Будучи подростком – у меня были совершенно другие проблемы.

Сейчас я «гну свою линию» через искусство, свой стиль, в котором мне хочется где-то – бросить «вызов», где-то – максимально передать свои эмоции, чувства. Сейчас моя задача – показать творчество так, как я его вижу. Иначе я – не я.

Это постоянный конфликт, без этого никак. Но как передать такую абстрактную тему, не придерживаясь конкретных форм? Как подойти к этой теме со стороны условных знаков цветовых решений, при помощи текстильных навыков!

Сформулировать и передать эмоционально-нагруженную работу, при помощи новых выражений. Это и стало моей главной целью. Музыкант ищет вдохновения в звуках гитары, фотограф – выстраивает композиции конфликта с помощью света, эмоций и линейности. Музыкант Ярослав Макарич, актёр Виктор Бойко, фотограф Татьяна Цыганова: что значит конфликт для каждого из них?

Ярослав Макарич, музыкант:

Музыка может выразить любые чувства. Все зависит от гармонии, фактуры, инструмента, или же это оркестр, или рок-группа, популярный исполнитель, это просто мелодия или песня, – не важно. В ней всегда есть тайный смысл, и а зачастую он очень заметен. Задача музыканта – раскрыть образ композитора и воплотить его в реальность. Также существует разная настройка инструментов. К примеру, гитара. Её можно настроить так, что людям захочется спать, дремать, а иногда и наоборот – они станут более резкими, раздражительными, эмоциональными. В музыке часто отражают конфликты на разные темы. Это хорошо просматривается в оркестровых исполнениях различных симфоний.

Виктор Бойко, актёр:

Конфликт в кино – два неразрывно связанных между собой слова. Принято считать, что в кино конфликт бывает внешним и внутренним. С актером происходит то же самое.

В первую очередь, актер-это борьба с самим собой. На площадке необходимо полностью отвлечься от окружающих его проблем. Согласитесь, быть в прекрасном расположении духа, играть веселого персонажа в тот момент, когда вы в ссоре с близким человеком или у него проблемы со здоровьем, дорогого стоит. На актера также могут действовать и внешние раздражители, такие как сама съемочная группа, место, ожидание съемок. Ни в коем случае нельзя на него давить, кричать, либо вступать в спор непосредственно перед съемкой. Камера все видит и, наверняка, «словит» и внутреннее состояние. Поэтому в такие моменты нужно уметь оперативно перестроиться, взять небольшую паузу, прогуляться, вспомнить что-то хорошее и улыбнуться.