Новый взгляд на Минск: что напоминает городская архитектура?

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

Весна в Минске! Теперь прогулки по городу стали гораздо длиннее и приятнее! А обращали ли вы внимание, на что похожа столичная архитектура? Давайте же вместе полюбуемся минскими красотами!

Все новое – хорошо забытое старое, – гласит народная мудрость! И, действительно, присмотритесь хотя бы к архитектуре Минска! Все формы – давно подсмотрены… у самой природы!

Прогуляемся по живописной Немиге! Разглядывая панорамный вид у реки Свислочь, впечатляет современная многоэтажка у Троицкого предместья. Здание отличается своей нестандартной архитектурой. А все потому, что вместо привычной коробки дома в виде столбика, мы можем наблюдать новый принцип построения: в виде муравейника или термитника!

Двигаемся дальше – к уютной Площади Свободы! Здесь взгляд прохожих неизменно приковывают сразу два шедевра столичной архитектуры: Ратуша и Кафедральный Собор.

Ратуша. Белокаменная красавица! С виду она напоминает изящную барышню в изысканном наряде.

Ратуша была восстановлено в 2002 году по архитекторскому проекту 19 столетия и выполнена в классическом стиле.

Действительно: присмотритесь к убранству Ратуши. Не напоминает ли вам изящная лепнина завитки растений?.. А вот купола Кафедрального собора похожи на луковицу или на не распустившийся бутон какого-нибудь цветка!

Продолжая церковную тематику, невозможно пройти мимо Петропавловского собора.

Петропавловский собор - одно из самых старых зданий Минска - был построен в 1620 году в стиле Ренессанс.

Особое внимание привлекают купола небольших построек возле входа! Не правда ли, они напоминает цветок колокольчика? На самом деле, архитектуру здания можно смело отнести к неоготике!

Но, пожалуй, самое оригинально архитектурное решение - у Национальной библиотеки! Форму алмаза придумали архитекторы строения Виктор Крамаренко и Михаил Виноградов, позаимствовав идею у природы. Присмотритесь, ведь знаменитый ромбокубооктаэдр очень похож на крону дерева!

Несмотря на то, что в Минске нет моря, в городе давно поселился удивительный осьминог, причем внушительных размеров! Похоже на морского обитателя здание Московского автовокзала.

Странная архитектурная форма Московского автовокзала была придумана ещё 1980 году, но реализован проект был только в 1999-ом.

В результате его создатели были удостоены государственной премии, а само здание получило признание.

Прогуляемся и по проспекту Победителей! Рядом с Дворцом Независимости расположился выставочный комплекс «Белэкспо». Необычное здание не раз привлекало внимание минчан и гостей столицы. Если взглянуть на строение сверху, оно очень напоминает романтичную и душистую ромашку. Интересно, что это название давно прижилось в народе. А ещё горожане часто величают выставочный комплекс «шляпой»!

Согласитесь, самые интересные здания столицы в чем-то просто повторяют природный мир и показывают нам формы, созданные ранее. Но все же — как это красиво, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.