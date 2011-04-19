Новый клип хэви-метал классика Оззи Осборна / Ozzy Osbourne — «Let it die» (2011)

Телеканал СТВ организовал встречу балерины Анастасии Волочковой с белорусским театром эстрадной песни «Хвілінка»

Узнав о том, что Анастасия Волочкова любит встречаться с детьми перед концертом в той стране, где она выступает, телеканал СТВ и программа «КультУРА» решили организовать встречу примы балета с заслуженным театром эстрадной песни «Хвілінка».