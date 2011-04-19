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Новый клип хэви-метал классика Оззи Осборна / Ozzy Osbourne — «Let it die» (2011)

19 апреля 2011 11:06
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Оззи Осборн не изменяется на протяжение 40 лет, когда-то это была группа Black Sabbath, потом традицию heavy metal сохранял сам Осборн в своих сольниках.
# Культура

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