Новые темы, герои и родной язык: Союз писателей Беларуси озвучил планы на 2017 год

Новости Беларуси. Поиск новых тем и интересных героев, ставка на произведения на родном языке. Союз писателей Беларуси озвучил планы на 2017 год.

Общественная организация постоянно расширяет контакты с коллегами из зарубежья. Сегодня сотрудничество идет с авторами из более чем 30 государств. Планируется продолжить практику перевода на белорусский и русский языки мал известных произведений из пока еще экзотических для нас стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Наиболее активно идет работа, в прошедшем по крайней мере году, с Таджикистаном, Казахстаном, Китаем. Нам отрадно то, что, например, впервые белорусская книга, или книга белорусского автора, переведена на турецкий язык. Договорились о том, что подпишем соглашение с Союзом писателей Ирана о таком творческом сотрудничестве.