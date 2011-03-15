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76-летняя британка Сара Джонс отплясывает акробатическую сальсу

15 марта 2011 10:11
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В прошлом году 76-летняя Сара Джонс попала в книгу рекордов Гиннеса как самая старая женщина в мире, танцующая акробатическую сальсу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Артистка занималась балетом с трехлетнего возраста, она завершила свою карьеру в 47 лет, но потом учила фламенко и сальсу. Сальсу Сара Джонс танцует уже на протяжение 7 лет. С испанским партнером Никой Спиноза Сара получила несколько международных призов. В Перу Сара прибыла для участия во Всемирном Конгрессе исполнителей этого танца.

Сара Джонс:
Сегодня Нико не повезло, все когда-нибудь происходит впервые, но раньше он никогда не падал.
Мне 76, но я не чувствую себя на этот возраст. Я сторонница здорового питания, я всегда активная и не сижу на месте. У меня есть небольшой сад, бассейн. Я не жалею себя, мы много тренируемся. Вот мы приехали в Перу на Конгресс сальсы, у нас есть еще несколько международных приглашений. За последние годы мы объехали более 30 стран.

фото Сара Джонс

фото Сара Джонс

Сара Джонс
# Культура

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