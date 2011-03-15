76-летняя британка Сара Джонс отплясывает акробатическую сальсу

В прошлом году 76-летняя Сара Джонс попала в книгу рекордов Гиннеса как самая старая женщина в мире, танцующая акробатическую сальсу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Артистка занималась балетом с трехлетнего возраста, она завершила свою карьеру в 47 лет, но потом учила фламенко и сальсу. Сальсу Сара Джонс танцует уже на протяжение 7 лет. С испанским партнером Никой Спиноза Сара получила несколько международных призов. В Перу Сара прибыла для участия во Всемирном Конгрессе исполнителей этого танца.

Сара Джонс:

Сегодня Нико не повезло, все когда-нибудь происходит впервые, но раньше он никогда не падал.

Мне 76, но я не чувствую себя на этот возраст. Я сторонница здорового питания, я всегда активная и не сижу на месте. У меня есть небольшой сад, бассейн. Я не жалею себя, мы много тренируемся. Вот мы приехали в Перу на Конгресс сальсы, у нас есть еще несколько международных приглашений. За последние годы мы объехали более 30 стран.