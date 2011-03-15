Клипы: Reamonn «Tonight», Batiskaf «Расстворяюсь», Михаил Шуфутинский «Пацаны», Юля Ковальчук «Прямо в сердце»

Группа Roxy Music снова выступает с концертами, на которых звучат песни из сольника Брайана Ферри

В 70-80-е годы группу Roxy Music считали сочетанием элегантности и интеллекта – культовой антипопсой. Недавно планировали объявить о возрождении группы, но Брайан Ферри все же решил выдать новый альбом как сольный и не эксплуатировать старое название группы.