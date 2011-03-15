Клипы: Reamonn «Tonight», Batiskaf «Расстворяюсь», Михаил Шуфутинский «Пацаны», Юля Ковальчук «Прямо в сердце»

В прошлом году 76-летняя Сара Джонс попала в книгу рекордов Гиннеса как самая старая женщина в мире, танцующая акробатическую сальсу, сообщает корреспондент телекомпании <a href="/">«Столичное телевидение»</a>. <br />
В 70-80-е годы группу Roxy Music считали сочетанием элегантности и интеллекта – культовой антипопсой. Недавно планировали объявить о возрождении группы, но Брайан Ферри все же решил выдать новый альбом как сольный и не эксплуатировать старое название группы.
Клэптон отдал на аукцион 70 гитар и 70 усилителей, которыми он пользовался с конца 60-х годов до нашего времени. Средства от выручки пойдут на реабилитацию наркоманов, сообщает корреспондент телекомпании <a href="http://&host;/">«Столичное телевидение»</a>. <br />
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