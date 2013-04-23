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Названы имена победителей Национального конкурса «Золотая литера»

23 апреля 2013 18:56
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Новости Беларуси. 23 апреля в Минске названы лучшие медиа-имена и проекты в газетах, журналах и информационных агентствах. Это победители Национального конкурса «Золотая литера».

Отмечены лучшие работы  общественно-политической, экономической, спортивной и культурной  тематики, а также репортеры, фотокорреспонденты и блоггеры. В этом году на конкурс было подано 250 заявок. Жюри определило  23 победителя.  Так, в номинации «Лучший материал общественно-политической тематики» лучшей признана газета «Советская Белоруссия». Коллектив этого издания также удостоен награды за освещение спортивных событий.

Об экономике, по мнению жюри, в этом году снова писали журналисты «Белорусской нивы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Канашиц, редактор отдела спорта газеты «Советская Белоруссия», номинация «Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни»:
Каждому приятно стать первым, каждому приятно, когда его заслуги отметили. Я уже не в первый раз номинировался сюда, но так получилось, что с 4 раза мне досталась эта великолепная штуковина. Она будет мне всегда напоминать через какие-то годы о том, что это было и что это круто. Хотя я надеюсь, что это не последняя награда, конечно.

Сергей Михович, главный редактор газеты «Белорусская нива», номинация «Лучшие материалы экономической тематики»:
Писать об экономике для журналиста очень сложно. А писать интересно – еще сложнее. Потому что экономика – штука очень сложная, на первый взгляд. Тем приятнее нам получить второй раз из 9 лет награду «Золотую литеру» именно в экономической теме.

 

# Культура # Сергей Канашиц # СМИ Беларуси # Сергей Михович # «Советская Белоруссия»

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