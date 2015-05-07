Народный артист Беларуси Александр Тиханович: Война сделала всех нас добрее!

Война оставила след в жизни каждого белоруса. И те истории, которые нам рассказывали отцы и деды, надолго врезались в нашу память. И сегодня нашим гостем, который готов поделиться с нами воспоминаниями тех лет стал Народный артист Беларуси - Александр Григорьевич Тиханович.

Ваш отец во время войны был танкистом? Расскажите, пожалуйста, что Вы помните о нем, знаете?

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Я хочу поздравить всех с наступающим праздником Великой победы. Пожелать всем мирного неба, счастья, любви, здоровья, всего самого светлого и лучшего. И, конечно же, хочу поблагодарить всех ветеранов за их подвиг, за то, что не жалели свою молодость и жизнь, которую они подарили нам сегодня: любить, смеяться и просто жить…

Что касается моих родителей, папа закончил Харьковское танковое училище. Закончил войну, взял Венгрию в качестве помощника командира танковой бригады по технической части. Случай был совершенно неординарный: прямое попадание бомбы в танк. Весь экипаж погиб, он один остался жив. Он работал здесь в Минске. Это что-то было связано с машинами. Помню, приходил к нему в гараж, где было очень много машин и много военных: с орденами выходили… Праздник победы - это всегда был святой праздник для родителей. Мама воевала в партизанском отряде Заслонова. У Заслонова была бригада и его отряд назывался имени Кирова. Она знала Заслонова, ей было 16 лет.

Было много людей, которые помогали партизанам, воевали. Всё было направлено на то, чтобы привести в страну победу. Такое на их долю выпало! Молодые люди, и такое вот испытание… И с какой гордостью и честью они это прошли вместе!

Насколько то, через что прошли Ваши родители, повлияло на их характеры? Если бы не было войны, были бы они другими людьми?

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Война, как ни странно, сделала всех добрее. Я помню послевоенное время, когда люди столько много нагоревались, настрадались, и с такой любовью относились друг к другу… Я думаю, что война сделала всех добрее, потому что в Беларуси каждый третий погиб. Люди это видели, и нагоревались очень сильно.

Что касается музыки: отец пел, мама тоже пела. Вы учились в Суворовском училище.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Я только сейчас начал понимать, что у мамы и папы был музыкальный слух. Дядя играл на баяне. Меня всегда это завораживало. Когда появились пластинки, мне сразу же хотелось играть в эстрадном оркестре на тромбоне.

На войне людей поддерживала не только музыка, но и любовь. Это целая тема: любовь на войне. Как встретились Ваши родители?

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Родители встретились после войны. Мама была очень красивой женщиной, а папа любил женщин: ему нравились красивые женщины.

Военные темы в искусстве прослеживаются очень четко. Лично Вы как относитесь к военным песням?

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Во-первых, те песни тоже были пронизаны большой любовью. Каждая из эти песен достойна того, чтобы быть в репертуаре любого исполнителя: и суперпопулярных, и начинающих… И у всех они есть!