Народная артистка Украины Ирина Билык: Артист должен быть искренним!

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Билык, Народная артистка Украины.

Тема любви в творчестве

Один из альбомов, который у меня вышел на украинском, польском и на русском языках, – только песни об этом чувстве. Только о безумной любви. Самое главное – как спеть об этом. Потому что можно спеть для того, чтобы сделать вид, что ты яркий, замечательный певец. Артист может быть и в каком-то не выгодном для себя свете, главное – чтобы это было искренне.

О личной жизни

Каждая история вызывает бурный интерес, но я думаю, что всё прошлое – можно вычеркнуть из жизни. Самое главное – то, что происходит сейчас. Мой муж очень известный режиссёр, стилист, фотохудожник Аслан Ахмадов, известный всем по любви, дружбе с Людмилой Марковной Гурченко. У нас растёт маленький сын, ему всего 1 год и 2 месяца.

О подарках поклонникам

Ко дню рождения, 6 апреля, я решила сделать замечательный подарок поклонникам – альбом из новых 10 моих треков. Я очень переживаю, потому что альбом называется «Без грима». Это нетрадиционная для меня музыка, а музыка лаунж, немного джаза, какие-то особенные чувства и переживания.