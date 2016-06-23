«Награды – дело второстепенное»: 10-летняя Настя Жабко готовится к «Славянскому базару», конкурсные песни уже выбраны

Сильный не погодам голос, удивительная техника и невероятное очарование. Анастасия Жабко представит нашу страну на детском музыкальном конкурсе, который пройдёт на юбилейном, 25-ом Международном фестивале искусств «Славянский Базар» в Витебске.

Девочка родилась и воспитывалась в музыкальной среде. Бабушка – поэт и композитор. Мама и папа – дирижеры. Брат – вокалист. Творческий пусть выбрала сама. Ёщё в 4 года.