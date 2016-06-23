«Награды – дело второстепенное»: 10-летняя Настя Жабко готовится к «Славянскому базару», конкурсные песни уже выбраны
Сильный не погодам голос, удивительная техника и невероятное очарование. Анастасия Жабко представит нашу страну на детском музыкальном конкурсе, который пройдёт на юбилейном, 25-ом Международном фестивале искусств «Славянский Базар» в Витебске.
Девочка родилась и воспитывалась в музыкальной среде. Бабушка – поэт и композитор. Мама и папа – дирижеры. Брат – вокалист. Творческий пусть выбрала сама. Ёщё в 4 года.
Родные стали первыми учителями. Так команда профессионалов помогает таланту развиваться с каждым днём.
Современная музыка и джаз – фавориты для 10-летней Анастасии Жабко. За плечами девочки – победы в таких престижных музыкальных конкурсах, как «Золотая нота», «Золотой голос России», конкурс армейской песни «Звезда» и многие другие.
Она – отличница по жизни. Поступила в 16-ю гимназию с эстетическим уклоном. Успешно учится в музыкальной школе им. Глебова. С энтузиазмом готовится к конкурсу.
Живёт во взрослом режиме и очень трудолюбива. На репетициях – каждый день.
Для «Славянского базара» команда Жабко приготовила две композиции. Первая атмосферная, джазовая «It don`t mean a thing», которую исполняла когда-то Эллы Фицджеральд, и вторая – радужная, белорусская – «Я малюю». Два разных исполнения, настроения и образа.
«Славянский базар» – хорошая стартовая площадка. Семья Жабко признаётся: «Главное – достойное выступление. Нужно прочувствовать песню и передать эмоции зрителю. Награды – дело второстепенное!»