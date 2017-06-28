Надписи на идиш и имя Иша: на Запорожской в Минске откопали старинную могильную плиту

Во время земляных работ здесь нашли могильную плиту.

Новости Беларуси. Артефакт под ногами: на улице Запорожской найден необычный надгробный камень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В конце осени рабочие проводили сети под землей и уперлись в крупный камень. Он был весь в глине и земле, никаких надписей видно не было. Камень достали и выбросили рядом.

Снег и дожди смыли слой грязи и на нем обнаружились надписи, вероятно на идиш.

На съемку с собой мы взяли специалиста по еврейской культуре Игоря Краверского.