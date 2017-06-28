Надписи на идиш и имя Иша: на Запорожской в Минске откопали старинную могильную плиту
Новости Беларуси. Артефакт под ногами: на улице Запорожской найден необычный надгробный камень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Необычную находку обнаружили на улице Запорожской.
Во время земляных работ здесь нашли могильную плиту.
В конце осени рабочие проводили сети под землей и уперлись в крупный камень. Он был весь в глине и земле, никаких надписей видно не было. Камень достали и выбросили рядом.
Снег и дожди смыли слой грязи и на нем обнаружились надписи, вероятно на идиш.
На съемку с собой мы взяли специалиста по еврейской культуре Игоря Краверского.
Игорь Краверский, координатор Союза белорусских еврейских общественных организаций и общин:
Наверху этого камня минора, это символ еврейский такой. Здесь мы можем прочитать «Иша». Это женщина.
Григорий Азаренок:
А какой год?
Игорь Краверский:
Даты здесь нигде нет. Ну и внизу поминальная молитва.