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Надписи на идиш и имя Иша: на Запорожской в Минске откопали старинную могильную плиту

28 июня 2017 20:16
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Новости Беларуси. Артефакт под ногами: на улице Запорожской найден необычный надгробный камень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Необычную находку обнаружили на улице Запорожской.

Во время земляных работ здесь нашли могильную плиту.

Надписи на идиш и имя Иша: на Запорожской в Минске откопали старинную могильную плиту-1

В конце осени рабочие проводили сети под землей и уперлись в крупный камень. Он был весь в глине и земле, никаких надписей видно не было. Камень достали и выбросили рядом.

Снег и дожди смыли слой грязи и на нем обнаружились надписи, вероятно на идиш.

На съемку с собой мы взяли специалиста по еврейской культуре Игоря Краверского.

Надписи на идиш и имя Иша: на Запорожской в Минске откопали старинную могильную плиту-4

Игорь Краверский, координатор Союза белорусских еврейских общественных организаций и общин:
Наверху этого камня минора, это символ еврейский такой. Здесь мы можем прочитать «Иша». Это женщина.

Григорий Азаренок:
А какой год?

Игорь Краверский:
Даты здесь нигде нет. Ну и внизу поминальная молитва.

# Культура # Фотофакт # Необычное # Григорий Азарёнок # Игорь Краверский

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