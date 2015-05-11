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Насколько популярны сегодня китайский язык и китайская культура для белорусов?

11 мая 2015 08:28
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В каких направлениях Вы сейчас работаете?

Ольга Кривец, заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:
Наш институт официально открыт в январе 2007 года и с тех пор мы работаем в трех главных направлениях. Первое - преподавание китайского языка для детей и взрослых. Второе направление - научно-исследовательская деятельность. Третье - мы активно распространяем китайскую культуру. Каждый год проводим очень много интересных мероприятий, которые позволяют белорусам познакомиться с Китаем чуть ближе. 

Много ли людей сейчас проявляют интерес к китайскому языку и китайской культуре?

Ольга Кривец, заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:
Много. С каждым годом всё больше и больше. У нас каждый семестр растёт число слушателей, и последний семестр - 200 человек, практически столько, сколько нам позволяет наш учебный центр. 

Госпожа Лю Сулин, Вы давно в Беларуси? Как Вам наша страна?

Лю Сулин, заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:
Я здесь уже три года. Мне очень нравится город Минск. Первое, что хочется отметить - его удивительная чистота. И воздух, и реки… Но самое главное для меня - это люди. Очень добрые. У них очень терпеливый характер, что мне очень нравится. 

Насколько хорошо в Китае знают о Беларуси? Есть  ли среди Ваших соотечественников такие, которые не слышали, что такое Беларусь?

Лю Сулин, заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:
В Китае все знают, что белорусские девушки очень красивые. Когда я рассказываю своим друзьям о Беларуси, моим друзьям любопытно. Хотелось бы узнать побольше. В Беларуси очень красивая природа, которая их и привлекает. 

Ольга, как Вы оказались в институте китаеведения и когда у Вас началась любовь к китайскому языку?

Ольга Кривец, заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:
Лет в 15 я начала заниматься китайской гимнастикой цигун. И подумала, что а почему бы мне не изучать китайский язык?

Я поступила в БГУ на факультет международных отношений. Специальность «Китайский язык».

Ольга, отличается ли Ваше представление о Китае наяву от того, что Вы читали в книгах?

Ольга Кривец, заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:
Я была в Китае несколько раз. Наверное, 8-9. И каждый раз от пребывания ощущения обогащаются. Самые первые ощущения - это совершенно другой воздух. Совсем по-другому дышится к Китае...

 

 

# Культура # Беларусь-Китай # Фотофакт

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