Насколько популярны сегодня китайский язык и китайская культура для белорусов?

В каких направлениях Вы сейчас работаете?

Ольга Кривец, заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

Наш институт официально открыт в январе 2007 года и с тех пор мы работаем в трех главных направлениях. Первое - преподавание китайского языка для детей и взрослых. Второе направление - научно-исследовательская деятельность. Третье - мы активно распространяем китайскую культуру. Каждый год проводим очень много интересных мероприятий, которые позволяют белорусам познакомиться с Китаем чуть ближе.

Много ли людей сейчас проявляют интерес к китайскому языку и китайской культуре?

Ольга Кривец, заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

Много. С каждым годом всё больше и больше. У нас каждый семестр растёт число слушателей, и последний семестр - 200 человек, практически столько, сколько нам позволяет наш учебный центр.

Госпожа Лю Сулин, Вы давно в Беларуси? Как Вам наша страна?

Лю Сулин, заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

Я здесь уже три года. Мне очень нравится город Минск. Первое, что хочется отметить - его удивительная чистота. И воздух, и реки… Но самое главное для меня - это люди. Очень добрые. У них очень терпеливый характер, что мне очень нравится.

Насколько хорошо в Китае знают о Беларуси? Есть ли среди Ваших соотечественников такие, которые не слышали, что такое Беларусь?

Лю Сулин, заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

В Китае все знают, что белорусские девушки очень красивые. Когда я рассказываю своим друзьям о Беларуси, моим друзьям любопытно. Хотелось бы узнать побольше. В Беларуси очень красивая природа, которая их и привлекает.

Ольга, как Вы оказались в институте китаеведения и когда у Вас началась любовь к китайскому языку?

Ольга Кривец, заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

Лет в 15 я начала заниматься китайской гимнастикой цигун. И подумала, что а почему бы мне не изучать китайский язык?

Я поступила в БГУ на факультет международных отношений. Специальность «Китайский язык».

Ольга, отличается ли Ваше представление о Китае наяву от того, что Вы читали в книгах?

Ольга Кривец, заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

Я была в Китае несколько раз. Наверное, 8-9. И каждый раз от пребывания ощущения обогащаются. Самые первые ощущения - это совершенно другой воздух. Совсем по-другому дышится к Китае...