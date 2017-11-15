Национальные песни должны быть «номер Раз»: Наталья Тамело и Юлия Можиловская споют дуэтом на концерте в Молодечно

Наталья Тамело, заслуженная артистка Беларуси: Будет дуэт с Юлией. Очень известная белорусская песня «Дударыкi». У нас прекраснейшая современная аранжировка. Я думаю, что ее можно будет прокрутить и в клубах на танцполе. Думаю, что премьера будет удачной.

Ирина Ромбальская, СТВ: Чем будете удивлять публику в этот раз?

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело и ее юная коллега Юлия Можиловская.

Ирина Ромбальская:

Нас по-женски интересует не только аранжировка, но и костюмы. Какими они будут?

Наталья Тамело:

Будем порхать весело и непринужденно.

Юлия Можиловская, белорусская певица:

Костюмы очень легкие, воздушные и очень женственные. А это самое главное.

Ирина Ромбальская:

Не страшно ли браться за аранжировку известной песни, когда все привыкли, как она уже звучит?

Наталья Тамело:

Не страшно. Думаю, что все будет правильно, грамотно, профессионально и всем все понравится.

Ирина Ромбальская:

Учитывая то, что это не первый концерт, в этом году «Золотая коллекция белорусской песни» стала настоящим передвижным фестивалем с гастрольным туром по Беларуси. На каждом концерте всегда забитые залы, куча народу – такого я не видела давно на концертах других исполнителей. В чем ваш секрет?

Наталья Тамело:

Мы поем и танцуем от души. С добротой.

Юлия Можиловская:

Для меня лично, самое главное, когда ты выступаешь, чтобы зритель тебе поверил. То есть, если он скажет «Да. Это было здорово. И прям за душу тронуло!», то ты выступила отлично.