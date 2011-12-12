Рождественский оперный форум в Минске откроется спектаклем «Травиата»

Новости Беларуси, Минск. До начала Минского международного Рождественского оперного форума остается два дня.

На протяжении недели зрители увидят новые постановки Большого театра Беларуси с участием лучших отечественных артистов. В нашу страну приедут и звезды мировой оперной сцены из России, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Чехии, Болгарии, Узбекистана и Азербайджана. А откроется фестиваль спектаклем «Травиата» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Я думаю, что любой человек, который придет в театр, получит удовольствие от просмотра и от прослушивания этих спектаклей. Мы все спектакли ориентируем на нашего белорусского зрителя, на любого человека, который придет в театр. Это высокое искусство, и оно всё больше и больше распространяется по стране. Люди любят оперу, люди любят балет. И для людей мы делаем спектакли.