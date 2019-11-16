«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Здесь можно закружиться в облаке кружев и выпить чашечку кофе в будуаре. Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили выставку «Дамские штучки».
Здесь можно закружиться в облаке кружев и выпить чашечку кофе в будуаре. Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили выставку «Дамские штучки».
Достижение столичного коллекционера Игоря Сурмачевского. За 15 лет ему удалось собрать около 300 уникальных предметов одежды, обуви и аксессуаров. Их возраст – середина XVII-начало XX века!
В XVIII, например, у светских барышень был свой эталон. Богиня утренней зари Аврора...
Игорь Сурмачевский, дизайнер, коллекционер, реставратор:
В коллекции есть специальная заколка. На шарнире серебряном у дамы горела луна из натурального хрусталя. Кстати, натуральный хрусталь в то время ценился гораздо выше золота.
Антикварные вещицы родом из южной Франции, Германии и Англии. В их поисках дизайнер исколесил всю Европу и многие вернул к жизни своими руками. Белый чокер на черном – знак замужества.
Назначить свидание или отказать кавалеру девушка могла легким движением веера.
Такими китайскими экранами дамы частенько обмахивались возле каминов, дабы не потекла пудра, а с ней – не исчезла вся красота.
Игорь Сурмачевский:
Веер XVII века: он выполнен из тончайших пластин слоновой кости с ручной росписью. Дело в том, что над веерами работали такие великие художники, как Ватто, Фрагонар, Буше.
Выйти в свет без перчаток – не комильфо. За обедом – митенки. На бал – изысканные, из тончайшей лайковой кожи. Каждый пальчик расправляли специальными щипцами.
Это был настоящий ритуал. На светские рауты минчанки собирались по 6 часов! Не забывая про особые знаки для кавалеров. По мушкам на лице можно было узнать о статусе: свободно сердце красавицы или занято навсегда.
Юлия Ковалева, научный сотрудник музея истории города Минска:
Сумочки для передачи любовной переписки, сумочки для бала. А также интересный предмет – это мушечница. Это небольшая шкатулка, в которой дама хранила украшение, которое появлялось у нее на лице в виде небольшой родинки.
Как перчатки, леди меняли и наряды. Для утра было T-dress. Вот это хлопковое с анютиными глазками впитало аромат семейного чаепития.
В середине XIX века в тренде была клетка балморал – по одноименному названию шотландского замка. В таких нарядах частенько щеголяли столичные модницы по Захарьевской и Губернаторской.
Игорь Сурмачевский:
После похода Наполеона в моду вошла не только инкрустация соломкой, но и шали из кашмирской шерсти, украшенные орнаментом, который называется «индийские огурцы» или же по-английски – это пейсли.
Юлия Ковалева:
Это платье Марии Валерии Габсбург – дочери известной австрийской императрицы, которую еще называют Сиси. Здесь использованы такие материалы, как бисер, стеклярус, натуральный мех, муфта из меха горностая.
Вальсы с кавалерами записывали в специальную книжечку – карне де баль. Танцы на паркете не обходились и без несессера. Это была настоящая палочка-выручалочка.
При помощи этой штучки можно было отполировать ноготки до перламутрового блеска – так, что просвечивалась розовая кожа! Да-да в те времена в моде был маникюр а-ля морская раковина.
В набор входили и маленькая ложечка или ножик, чтобы эстетично угоститься фруктами.
Ключевую роль во флирте играл парфюм. Лаванда, например, указывала на высокое происхождение.
Екатерина Богушевич-Рязанова, искусствовед, дизайнер украшений:
В России было еще веселее: у нас совершенно не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы. Причем интересно, что это началось до европеизации. Это даже до Петра I.
Игорь Сурмачевский:
Есть такое выражение, что, например, французский двор не мылся. Но на самом деле Людовик XIV после каждого выхода принимал ванну. Его обтирали спиртом или же вином.
Жигимонт III обожал помандер. В такой серебряной баночке и хранилось душистое яблоко. А при помощи уксусницы девушки приводили себя в чувства от удушающих корсетов.
Игорь Сурмачевский:
Это такой футляр, где закрывалась специальная губка, пропитанная уксусом, настоянном на цветках апельсина. То есть самый экстравагантный запах того времени – это флер де оранж.
Элита баловалась табаком. У Екатерины II было около 50 эксклюзивных табакерок. Не отставала и дочь Радзивилла «Рыбоньки». Изделия из черепахи, золота и перламутра – настоящее приданое. К слову, дамский салон в галерее Савицкого открыли неспроста. В этом здании в XVIII веке была зимняя усадьба знатного рода.
Юлия Ковалева:
Первый владелец был подканцлером Великого княжества Литовского – Михаил Пшездецкий, который в 1799 году его продал за 40 тысяч польских злотых семье Андрею и Анне Станкевичам. Андрей Станкевич был городским аптекарем. Его потомки продали дом Юрию Кобылинскому – он был коллекционером-меценатом. Есть один предмет, который имеет непосредственное отношение к хозяину усадьбы – это печать с гербом Абданк.
Ощутить дух прекрасной эпохи можно до конца года. Так что спешите окунуться в атмосферу удивительной старины!